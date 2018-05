Kommt das Nokia X6? Hersteller lädt zu Event ein

HMD Global lädt am 29. Mai zu einem Event in Russland ein – hat das Unternehmen eine Europa-Version des Nokia X6 im Gepäck? Was der Konzern zu erzählen und zeigen hat, verrät er bislang nicht, dafür gibt es umso mehr Hinweise aus den eigenen Reihen.

In seiner Ankündigung belässt es HMD Global bei der Info, dass es am Dienstag, um 19.40 Uhr Ortszeit (18.40 Uhr in Deutschland) neue Informationen gibt und ihr das Event in Moskau live verfolgen könnt. "Wir wollen ein paar neue Sachen mit euch teilen", gibt sich Chief Product Officer Juho Sarvikas auf seinem Twitter-Kanal immerhin etwas auskunftsfreudiger. Es dürfte damit relativ klar sein, dass neue Nokia-Smartphones vorgestellt werden.

High five als Bestätigung

Eine Vermutung: Die Verantwortlichen zeigen das Nokia X6 erstmals in Europa. Das Smartphone ist bisher exklusiv auf dem chinesischen Markt erhältlich. Ein Indiz dafür gibt Sarvikas selbst. Er fragte zuletzt via Twitter, ob seine Follower Interesse an einer weltweiten Verfügbarkeit des Geräts hätten. Die Resonanz war ziemlich eindeutig. Die Umfrage schloss Sarvikas später mit einem High-Five-GIF aus dem Film "Top Gun". Wird der Wunsch der Kundschaft nach dem Smartphone mit der charakteristischen Notch also schon am 29. Mai erfüllt? Bis vor kurzem galt ein Release in Europa noch als unwahrscheinlich.

aIn Frage kommen durchaus auch das Nokia X7 und X5. Beide Modelle sollen laut jüngsten Gerüchten durchaus für den hiesigen Markt vorgesehen sein, allerdings sind sie selbst in China noch unangekündigt. Es ist auch gut möglich, dass HMD Global überarbeitete Versionen der Smartphones Nokia 2, 3 und 5 zeigt, vermutet Android Authority. Die Modelle Nokia 6, 7 und 8 wurden bereits vorgestellt. Da das Social-Media-Team bei der Ankündigung den Hashtag "ChargedUp" verwendete, dürften zudem Lade-Funktionen Thema sein.