Kommt die nächste Huawei Watch mit einer Halterung für kabellose Kopfhörer?

Eine künftige Generation der Huawei Watch könnte sowohl eine Smartwatch als auch eine Aufbewahrungshülle für Kopfhörer sein – und damit einen Makel kabelloser Ohrstecker aus der Welt schaffen.

Huawei hat ein Patent erhalten, das beschreibt, wie Bluetooth-Ohrhörer in einer Smartwatch aufbewahrt werden können, berichtet LetsGoDigital. Der Antrag wurde angeblich am 28. Juni 2018 von der World Intellectual Property Organization genehmigt. Das Patent umfasst drei Möglichkeiten, die Ohrstecker in einem Wearable unterzubringen.

Integrierte oder externe Halterung

Bei zwei Optionen hat die Huawei Watch eingebaute Steckplätze, in denen die Ohrstöpsel untergebracht werden können: Zur integrierten Halterung könnte etwa der Übergang vom Armband zum Zifferblatt werden. Alternativ steht dazu der Verschluss des Armbands zur Verfügung, sodass die Kopfhörer auf der Innenseite des Handgelenks getragen werden. Das dritte Design sieht eine externe Lösung vor, bei der an der Uhr ein anscheinend abnehmbares Gehäuse angesteckt wird.

Viele Nutzer kabelloser Kopfhörer sorgen sich, dass sie die kleinen, mobilen Sound-Spender verlegen und nicht wiederfinden könnten; oder sie stören sich daran, ständig die Aufbewahrungshülle dabei haben zu müssen. Huawei könnte das Problem mit seiner kombinierten Lösung aus der Welt schaffen. Die Huawei Watch müsste schließlich nicht extra mitgenommen werden, sondern sitzt ohnehin am Handgelenk.

Das Patent selbst spricht davon, dass die Smartwatch mit einer integrierten Halterung etwas größer ausfallen würde als bisherige Generationen. Die Ohrhörer selbst sollen angeblich wasserdicht sein und über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen. Ob und wann die Idee in die Tat umgesetzt wird, ist nicht klar. Huawei ließ bereits durchblicken, dass das Unternehmen bei der Entwicklung der Huawei Watch 3 keine Eile habe. Eine überarbeite Version der 2. Generation wurde erst kürzlich vorgestellt.