Konkurrenz für Apple Arcade: Arbeitet Samsung an Spiele-Streaming-Dienst?

Bringt Samsung in naher Zukunft ebenfalls einen Streaming-Dienst für Spiele heraus? Mit Apple Arcade erblickt im Herbst 2019 ein solches Angebot der Konkurrenz das Licht der Welt. Das will das Unternehmen aus Südkorea offenbar nicht einfach so hinnehmen.

Bei der zuständigen US-Behörde ist ein Patentantrag von Samsung eingegangen, wie Boy Genius Report berichtet. Darin findet sich ein Name: "PlayGalaxy Link". Auch die dazugehörige Beschreibung deutet auf einen Spiele-Service hin. Die Rede ist etwa von "mobiler Spiele-App-Software zum Download". Außerdem soll es offenbar Online-Spiele in Augmented Reality (AR) und Online-Wettkämpfe geben. Eine Betonung liegt offenbar darauf, dass die Spiele mobil verfügbar sind, also auf Smartphones und Tablets.

Samsung-Service auch in Europa

Auch in Europa habe Samsung bereits die Schutzmarke für "PlayGalaxy Link" beantragt. Entsprechend ist es wahrscheinlich, dass der Gaming-Service auch hierzulande erhältlich sein wird. Zu den genauen Umständen gibt es bislang kaum Details. Entsprechend können wir auch nur mutmaßen, wann das Unternehmen den Dienst tatsächlich veröffentlicht.

Apple Arcade zumindest soll im Herbst 2019 starten und gleich in über 150 Ländern verfügbar sein. Der Dienst setzt auf eine Abo-Gebühr und stellt dafür manche Titel auch exklusiv zur Verfügung – zumindest für einen begrenzten Zeitraum. Für eine monatliche Pauschale gibt es zum Launch gut hundert Titel, die ihr auf iPhone, iPad oder Apple TV spielen könnt. Samsung wird es nicht leicht haben, mit diesem Angebot zu konkurrieren.