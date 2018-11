Konkurrenz für die Switch? Sony könnte am Nachfolger der PS Vita arbeiten

In letzter Zeit kursieren immer wieder Gerüchte zur PlayStation 5, doch Sony könnte noch an einer weiteren Konsole arbeiten: Die PS Vita erhält möglicherweise einen Nachfolger. Darauf deutet angeblich eine Patent-Anmeldung des japanischen Unternehmens hin.

Das in Südkorea eingereichte Patent beschreibt laut Engadget ein neues Spielmodul. Die letzte Sony-Konsole, die auf ein Speichermedium dieser Art gesetzt hat, ist die PS Vita. Dementsprechend wahrscheinlich ist es, dass der in dem Patent skizzierte Massenspeicher für eine Handheld-Konsole vorgesehen ist. Dass eine solche trotz Smartphones erfolgreich sein kann, stellt Nintendo mit seiner Switch derzeit eindrucksvoll unter Beweis.

Sony gibt den Kampf nicht auf

2017 soll sich Sony außerdem die Idee für eine Konsole patentieren lassen haben, die der Nintendo Switch ähnelt. 2015 hat Sony einen Nachfolger der PS Vita zwar noch ausgeschlossen, doch zuletzt hieß es, das Unternehmen wolle den Markt für mobiles Spielen noch nicht aufgeben. John Kodera, CEO von Sony Interactive Entertainment, erklärte im Frühjahr 2018: "Statt Mobile Gaming von Konsolen zu trennen, sollten wir es als eine Methode sehen, weitere Spielerlebnisse anzubieten."

Was genau Kodera damit meinte, ist unklar. Möglicherweise ist die Aussage ein Hinweis darauf, dass die PlayStation 5 in irgendeiner Form die Möglichkeit bieten wird, unterwegs zu spielen. Das beschriebene Spielmodul muss also nicht zwangsläufig für einen Nachfolger der PS Vita gedacht sein. Darüber hinaus ist es bei Patenten immer möglich, dass niemals ein serienreifes Produkt aus ihnen entsteht. Auch CURVED hat sich in der Vergangenheit übrigens darüber Gedanken gemacht, wie ein Nachfolger für die PlayStation Vita aussehen könnte.