Konkurrenz für Echo Show: Erstes "Smart Display" mit Google Assistant

Schon zu Beginn des Jahres zeigte Lenovo auf der CES 2018 sein erstes Smart Display mit Google Assistant, auf dem MWC im März haben wir uns den smarten Helfer dann näher im Hands-on angesehen. Nun ist endlich der Verkaufsstart erfolgt.

Das Lenovo Smart Display ist wie Amazons Echo Show ein smarter Lautsprecher, der aber zusätzlich noch über einen Screen verfügt. Der Hersteller bietet das Gerät in zwei Größen mit 8- und mit 10-Zoll-Bildschirm an. Zunächst dürfen jedoch nur Nutzer in den USA zugreifen, wie Android Authority berichtet. Da der Google Assistant aber bereits Deutsch beherrscht, könnte auch hierzulande bald der Verkaufsstart erfolgen – und damit Googles Angriff auf Amazons Smart Display Echo Show mit der integrierten Assistentin Alexa weitergehen.

Mit Kamera für Video-Anrufe

Im Vergleich zum gewöhnlichen Smart Speaker kann das Smart Display mit einigen zusätzlichen Fähigkeiten glänzen: Auf dem Lenovo Smart Display lassen sich nämlich nützliche Informationen wie Wegbeschreibungen, Kochrezepte, Nachrichten, Videos und das Wetter anzeigen. Das Google-Video unterhalb dieses Artikels demonstriert bereits einige Einsatzzwecke.

Auch Video-Anrufe sind über den Google Assistant mit dem Lenovo Smart Display möglich. Voraussetzung ist dafür lediglich, dass alle Gesprächsteilnehmer die dafür vorgesehene App Google Duo verwenden. Lenovo hat bei der Entwicklung sogar an diejenigen gedacht, denen nicht wohl dabei ist, ein KI-gesteuertes Gerät mit Kamera in ihr Wohnzimmer zu stellen: Das Smart Display besitzt einen einfachen Mechanismus, mit dem sich die Kamera abdecken lässt. In den USA kostet das Gerät zur Einführung je nach Größe 199 Dollar beziehungsweise 249 Dollar. In Deutschland dürften in etwa die gleichen Preise in Euro abgerufen werden.