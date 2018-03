Konkurrenz für Twitch: Spiele-Livestreams laufen bald direkt bei Facebook

Ein Gamer, der beispielsweise eine Partie Fortnite als Livestream übertragen will, der kann dies beispielweise via Twitch, Mixer oder auch YouTube erledigen. Facebook sieht hier offenbar noch Verbesserungspotenzial und kündigt eine weitere Alternative an.

Entwickler von Videospielen sollen demnach in einigen Wochen die Möglichkeit erhalten, Facebook-Livestreams direkt in ihren Spielen zu verankern. Gamer, die dann andere live an ihren Erlebnissen teilhaben lassen möchten, sollen dies direkt über Facebook erledigen können. Sollte der Plan aufgehen, müssten mitteilungsbedürftige Spieler nicht einmal mehr eine zusätzliche App installieren oder starten.

Twitch wird Thron nicht kampflos aufgeben

Einzig die Verbindung des Spiels mit dem eigenen Facebook-Konto wäre wohl nötig, damit Gamer den Livestream direkt aus dem Spiel heraus starten könnten. Dies würde wiederum nur voraussetzen, dass die Spiele-Entwickler die Möglichkeit zur Übertragung auch in ihre Titel einbauen. Wie häufig dies geschehen wird und wie viele Nutzer sich dann von den beliebten Plattformen wie Twitch abwenden werden, muss die Zukunft zeigen.

Als Teil von Amazon ist auch Twitch kein kleines Licht am Firmament des Internets – und Amazon dürfte viel daran gelegen sein, den Thron für Spiele-Livestreams zu behalten. Seit Kurzem bietet die Streaming-Plattform Gamern mit einem Premium-Zugang sogar monatlich kostenlosen Zugriff auf eine Auswahl von Spielen.