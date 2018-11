Konzeptdesign: So wird die Apple Watch zum iPod nano

Apple bietet den iPad nano nicht mehr offiziell an und auch ein Nachfolger ist aktuell nicht in Sichtweite. Das Konzept einer Designerin zeigt nun, wie die Apple Watch Series 4 sich zu einem iPad nano umfunktionieren lassen könnte.

Das auf der Plattform Behance veröffentlichte Konzept von Joyce Kang zeigt eine Hülle für die Apple Watch Series 4. Wie ihr in dem Tweet am Ende dieses Artikels seht, ähnelt das Case äußerlich einem älteren iPod nano: Auf der Vorderseite trägt es das bekannte Kontrollrad. Statt eines Displays befindet sich darüber eine Öffnung, durch die ihr den Touchscreen der Apple Watch Series 4 bedienen könnt. Auch auf der Rückseite ist die Hülle teilweise geöffnet, um Zugang zu dem Herzfrequenzsensor der Smartwatch zu gewähren.

Bald erhältlich

Gizmodo zufolge soll das iPad-nano-Case für die Apple Watch Series 4 tatsächlich "bald erscheinen". Das habe Kang der Webseite mitgeteilt. Leider ist das Kontrollrad offenbar nicht funktionsfähig. Es diene lediglich der Ästhetik. Die Bedienung erfolgt entweder über das Touch-Display der Apple Watch Series 4 oder kabellose Kopfhörer wie die AirPods.

Mit der Hülle schließt sich ein Kreis: Für die sechste Generation des iPad nano waren inoffizielle Armbänder erhältlich, mit denen sich der Musikplayer zu einer Uhr umfunktionieren ließ. Denn zu dieser Zeit gab es noch keine Apple Watch. Damals wie heute hat Not also erfinderisch gemacht. Was haltet ihr von dem Case? Handelt es sich um ein cooles Retro-Accessoire oder unnötigen Schnick-Schnack?