Kostenlose Xbox-Spiele: Das sind die "Games with Gold" für August

Im August können sich Xbox-Gold-Mitglieder wieder über einige starke, kostenlose Games freuen: Die sogenannten "Games with Gold" stehen nur für einen begrenzten Zeitraum zum Download bereit.

Zum Auftakt des Sommermonats gibt es den Rennspielklassiker "Forza Horizon 2" in der "10th Anniversary"-Standard-Edition. Der Open-World-Racer steht vom 1. bis zum 31. August für die Xbox One zum Download bereit. Ab dem 16. August könnt ihr dann das historische Kampfspiel "For Honor" herunterladen. In dem duelliert ihr euch als Ritter, Samurai oder Wikinger in spannenden Kämpfen. Der Taktik-Prügler kommt in der Standard-Edition und ist bis 15. September ladbar.

"Dead Space 3" und "Epic Mickey 2" abwärtskompatibel für Xbox One

Xbox-360-Zocker dürfen sich über den Science-Fiction-Shooter "Dead Space 3" freuen. In dem begebt ihr euch als Soldat John Carver auf eine unheimliche und gefährliche Reise durchs All. Die Horror-Action steht euch vom 1. bis zum 15. August zur Verfügung. Etwas weniger düster geht es beim zweiten Xbox-360-Titel zu: Das Koop-Game "Disney Epic Mickey 2: Die Macht der 2" könnt ihr vom 16. bis 31. August laden. Wie immer sind beide Titel dank Abwärtskompatibilität auch für Xbox-One-Nutzer spielbar.

Wer schnell zuschlägt, kann derzeit auch noch einige der Gratis-Titel aus dem Juli abstauben. Dazu gehören der Stealth-Shooter "Splinter Cell: Conviction", das Comic-Ballerspiel "Assault Android Cactus" (beide bis 31. Juli) und das Rätsel-Game "Death Squared" (bis 15. August).