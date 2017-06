Künftige Pixel-Smartphones könnten Touchpad auf Rückseite erhalten

Google könnte seine Pixel-Smartphones in Zukunft mit einem besonderen Feature ausstatten: Die zuständige Behörde in den USA hat dem Unternehmen ein Patent zugesprochen, in dem es um ein Touchpad geht – auf der Rückseite eines Smartphones.

Im Dokument des vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) erteilten Google-Patents wird ein Touchpad beschrieben, das sich der Zeichnung nach auf der Rückseite eines Smartphones unter der Hauptkamera befindet. Den Vorstellungen der Designer zufolge kann das Feld mit dem Zeigefinger bedient werden. Google zufolge sei es vorteilhaft, "eine verbesserte berührungsempfindliche Oberfläche zur Verfügung zu haben, die ergänzende Betriebsarten bietet".

Funktion ändert sich je nach App

Das Touchpad könnte auf der Rückseite eines Pixel-Smartphones verschiedenste Eingaben und Steuerungsmöglichkeiten erlauben, abhängig davon, welche App der Nutzer gerade geöffnet hat. Das im Patent-Dokument beschriebene Prinzip ähnelt dem der Touch Bar, die Apple mit dem MacBook Pro (2016) eingeführt hat – mit dem Unterschied, dass dem Nutzer beim Google-Gerät keine zusätzliche Anzeige zur Verfügung steht.

Somit könnten Nutzer zum Beispiel über das Touchpad die Lautstärke eines Songs ändern, in ein Foto hineinzoomen oder mithilfe einer festgelegten Geste eine bestimmte App öffnen. Die Existenz des Patents lässt noch keine Rückschlüsse zu, ob Google dieses Feld jemals in einem Pixel-Smartphone oder einem anderen Gerät zum Einsatz bringt. Laut PhoneArena sei es auch möglich, dass Google das Touchpad für einen anderen Hersteller lizenziert.