Launch-Trailer zum New Nintendo 2DS XL verrät Preis des Handhelds

Der Ende April angekündigte New Nintendo 2DS XL steht kurz vor dem Verkaufsstart. Passend dazu hat Nintendo America einen Launch-Trailer veröffentlicht, der auf den neuen Handheld einstimmen soll und den Preis verrät.

Nintendos Handheld-Konsole, der DS, bekommt Ende Juli einen neuen Ableger: der New Nintendo 2DS XL. Angekündigt hatte der japanische Spielekonzern das portable Gerät mit Klappmechanismus Ende April.

Wie der New 3DS XL, nur ohne 3D

Optisch wie technisch unterscheidet sich die 2D-Variante nicht vom aktuellen New 3DS XL. Lediglich die zwei Farboptionen und der niedrigere Preis heben die Neuauflage von dem seit 2015 erhältlichen New 3DS XL ab. Darüber hinaus fehlt beim New Nintendo 2DS XL der 3D-Modus des oberen Bildschirms, der sich aber auch beim New 3DS XL per Schalter ausschalten lässt.

Der New 2DS XL kann bereits vorbestellt werden, im Handel erhältlich ist er hierzulande ab dem 28. Juli 2017. Bei Amazon kostet der Handheld in der Standard-Variante ohne Spiele derzeit 156 Euro, also über 30 Euro weniger als der New 3DS XL. Damit bleibt der Preis in Deutschland vergleichbar mit der im Trailer genannten unverbindlichen Preisempfehlung von 149 US-Dollar. Gegenüber dem eher dunklen Metallic-Schwarz des New 3DS XL kommt das neue Modell in farbenfrohem Schwarz-türkis und Weiß-orange in den Handel.

Big N denkt groß

Erst Mitte Juli hatte Nintendo of Europe bekanntgegeben, dass die kleine Variante des New Nintendo 3DS (3,53 Zoll) nicht länger produziert wird. Damit beschränkt sich Nintendo bei der Produktlinie ihrer mobilen Spielkonsolen nur noch auf die XL-Modelle (4,88 Zoll). Mit der Einführung des New Nintendo 2DS XL bringt Nintendo 2017 bereits ihre zweite Konsole in den Handel. Der Hybrid aus stationärer und mobiler Konsole, die Nintendo Switch, erschien am 3. März 2017.