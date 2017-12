Lautsprecher vom Möbelhaus: IKEA und Sonos arbeiten an neuen Produkten

IKEA und Sonos machen in Zukunft gemeinsame Sache. Laut einer Pressemitteilung des Möbelherstellers findet die Zusammenarbeit im Rahmen von IKEA Smart Home statt. Welche Produkte wir von der Kooperation genau erwarten können, verrieten die Schweden allerdings nicht. Erhältlich sein sollen sie 2019 in IKEA-Einrichtungshäusern.

"Zusammen mit Sonos möchten wir Musik und Sound für zu Hause demokratisieren und Produkte entwickeln, mit deren Hilfe die Menschen ein gemeinsames Musikerlebnis haben. Durch unsere Zusammenarbeit mit Sonos wollen wir die Heimeinrichtungskompetenz von IKEA mit Sonos' Expertise für Home Sound verbinden", sagt der für IKEA Smart Home verantwortliche Björn Block zu der Partnerschaft.

Art der Produkte unbekannt

Das lässt natürlich reichlich Raum für Spekulationen. Etwas genauer erklärt dagegen Sonos-Geschäftsführer Patrick Spence, was er sich von der Kooperation verspricht: "Wir bei Sonos haben verstanden, welch transformierendes Potenzial Musik im eigenen Zuhause besitzt. Wir sind davon überzeugt, dass Sound beim Einrichten des eigenen Zuhauses unbedingt berücksichtigt werden sollte. Wir arbeiten mit IKEA zusammen, um Produkte und Erlebnisse zu entwickeln, die dafür sorgen, dass das Zuhause der Menschen fantastisch aussieht und sich auch fantastisch anhört." Welche Funktionen diese Produkte bieten werden, will aber auch er offenbar nicht preisgeben.

Vielleicht arbeiten IKEA und Sonos an einem eigenen smarten Lautsprecher mit Assistenten, der womöglich sogar besonders preiswert ist. Denkbar wären aber auch Möbel mit integrierten Sonos-Lautsprechern oder -Bedienelementen. Was es auch immer sein wird: Bei den Features der Gadgets muss aber wohl nicht immer die Musikwiedergabe im Vordergrund stehen. So könnte sich The Verge beispielsweise auch vorstellen, dass Sonos-Lautsprecher im IKEA Smart Home den Klang der Türklingel übertragen oder im Zusammenspiel mit einem Rauchmelder bei Brandgefahr Alarm schlagen.