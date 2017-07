Lenovo bringt Star-Wars-AR-Headset mit Lichtschwert heraus

Lenovo lässt die Träume von Star-Wars-Fans wahr werden: Das Unternehmen stellte auf der D23 Expo im kalifornischen Anaheim die Augmented-Reality-Brille "Star Wars: Jedi Challenges" vor. Das AR-Headset soll Fans ermöglichen, einige ihrer Lieblingsmomente aus der Filmreihe so real wie noch nie nachzuspielen.

Zu den Minigames, den sogenannten "Experiences", zählt auch "Holo-Schach". Dabei handelt es sich um die Schach-Variante, die Chewbacca und R2-D2 in "Star Wars: Episode 4 – Eine neue Hoffnung" spielen. "Die Technologie, um diese Erinnerungen zum Leben zu erwecken, hat es bisher nicht gegeben – bis heute", schreibt Lenovo. Das Unternehmen entwickelte die Brille in Zusammenarbeit mit Disney.

Mit Lichtschwert in den Kampf

Zum Paket werde ein Controller gehören, der wie das Lichtschwert von Anakin oder Luke Skywalker aussieht. "Das gehört zu jeder Jedi-Erfahrung einfach dazu", findet der chinesische Konzern. In welchen Situationen Ihr als Jedi-Ritter das Schwert in der Augmented Reality schwingen dürft, ist bisher nicht bekannt. "Holo-Schach" ist bisher das einzige bestätigte Minigame: Lenovo gewährt in einem kurzen Teaser lediglich einen Vorgeschmack auf das Gadget.

Wann das AR-Headset erscheint und Ihr Euren inneren Jedi erwachen lassen könnt, steht noch in den Sternen. Ebenso gibt es noch keine Informationen über die verwendete Hardware oder den Preis. Womöglich nutzt die Brille von Lenovo Euer Smartphone als Herzstück, weshalb sie deutlich günstiger sein könnte als Standalone-Headsets.