Lenovo hält Versprechen und arbeitet an neuen Moto Mods

Lenovo hält an den Moto Mods fest und entwickelt mehr Erweiterungen für das Moto Z und andere kompatible Smartphones aus seinem Angebot. Auf einer Präsentation in Ghana wurden nun Konzepte für neue Mods vorgestellt, die in Zukunft auf den Markt kommen könnten.

Eingeleitet wurde das Event in Afrika mit einer Vorführung des bekannten Moto Insta-Share Beamer-Mods. Wie wir im Video von GhanaWeb TV sehen, folgte später aber auch ein Ausblick auf Erweiterungen, die bislang noch nicht auf dem Markt sind. Laut 9to5Google dürfte es sich bei den meisten davon noch um Konzepte handeln, an denen derzeit gearbeitet wird. Es sieht jedoch so aus, als möchte Lenovo sein Versprechen von 2016 einhalten und jährlich neue Moto Mods einführen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Vielfältige Kamera-Mods

Eine neue Erweiterung, die auch auf der Bühne präsentiert wurde, hört auf den Namen "Moto 360 Camera Mod". Sie soll 360-Grad-Aufnahmen ermöglichen, die auf Wunsch auch live ins Internet und beispielsweise über Social Media Plattformen wie Facebook und Twitter gestreamt werden können. Mit Marshall arbeitet Lenovo außerdem offenbar an zwei neuen Audio-Mods namens "ROKR" und "Studio". Ersterer soll das Smartphone um einen hochwertigen Lautsprecher ergänzen, letztere Erweiterung bietet hingegen ein Mikrofon für bessere Tonaufnahmen.

Neben dem Moto 360 Camera Mod plant Lenovo offenbar noch weitere spannende Erweiterungen für den Kamerabereich: Neben einem Action-Cam-Aufsatz mit rotierender Kamera könnte hier besonders die DSLR-Erweiterung interessant sein. Sie soll Schnittstellen für Stative und auch für professionelle Kameraobjektive bieten. Wir dürfen gespannt sein, mehr über Lenovos modulare Erweiterungen zu erfahren.