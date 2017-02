Lenovo präsentiert Moto G5 und G5 Plus

Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona hat Lenovo zwei neue Smartphones vorgestellt: das Moto G5 und G5 Plus. Durch ihre unterschiedliche Ausstattung und dem vergleichsweise günstigen Preis spricht der chinesische Konzern gleich viele verschiedene Nutzer an.

Beide Smartphones kommen zeitnah für 200 bzw. 300 Euro auf den Markt und sind mit dem aktuellen Android Nougat Betriebssystem ausgestattet.

In diesem Artikel O2 Free M inkl. 6 Monate Sky Ticket

Für Einsteiger: das Moto G5

Im neuen Moto G5 arbeitet ein achtkerniger 1,4 GHz-Prozessor . Maßen die Displays der letzte Generation noch 5,5 Zoll, sind in diesem Jahr "nur" fünf Zoll-Bildschirme verbaut. Das Display bietet wie schon beim Vorgänger eine FullHD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und wird ebenfalls durch Gorilla Glass 3 geschützt. Zwei Gigabyte Arbeitsspeicher stehen hier zur Verfügung. Der Akku misst 2800mAh und kann mit dem mitgelieferten Netzteil schneller geladen werden: 15 Minuten laden soll bis zu sechs Stunden weitere Nutzung ermöglichen. Der interne Speicher liegt bei 16 Gigabyte. Die Rückseite des Smartphones ist jetzt aus Metall und nicht mehr aus Plastik. Das Smartphone kostet 199 Euro und kommt bereits im März in den Handel.

Für die, die mehr wollen: das Moto G5 Plus

Im vergangenen Jahr machte das Lenovo Moto G4 Plus vor allem durch seine gute 16-Megapixel-Kamera von sich reden. Der Nachfolger kommt in diesem Jahr allerdings "nur" mit einer 12 Megapixel Hauptkamera, ist allerdings mit Dual-Pixel-Autofokus und einer Blende von f/1.7 ausgestattet. Unter der Haube arbeitet ein Achtkern-Prozessor mit 2 GHz. Der Arbeitsspeicher ist mit drei Gigabyte bei 32 Gigabyte internem Speicher größer als beim G5. Der Akku hat auch etwas mehr Power und bietet 3000mAh.

Der Bildschirm ist auch beim Plus-Modell geschrumpft, allerdings nur auf 5,2 Zoll. Beim Fingerabdrucksensor hat der Hersteller gelernt und den unpraktischen quadratischen Klotz des Moto G4 Plus durch einen ovalen ersetzt, der auch endlich wieder als Home-Taste dienen kann. Beim G4 Plus hatte der Sensor keine Tastenfunktion. Der Micro-USB-Anschluss weicht in diesem Jahr einem Typ-C-Stecker. Das Motot G5 Plus kostet 299 Euro und kommt im Frühjahr auf den Markt.