Lenovo Tab V7 ist offiziell: Dieses Tablet sieht aus wie ein Smartphone

Das Lenovo Tab V7 ist ein Mix aus Tablet und Mobiltelefon. Es handelt sich allerdings nicht um ein faltbares Smartphone, sondern um ein Gerät, das von der Größe her zwischen beiden genannten Gerätegattungen angesiedelt ist. Früher einmal hießen solche Geräte Phablets.

Darauf hat sich womöglich auch Lenovos Marketing-Abteilung besinnt. Denn in der englischen Pressemitteilung bezeichnet der Hersteller das Lenovo Tab V7 als "Tablet und Smartphone in einem". Das IPS-Full-HD-Display im 18:9-Format misst 6,9 Zoll in der Diagonale – ungewöhnlich klein für einen Tablet- und sehr groß für einen Smartphone-Bildschirm. Allerdings bietet etwa das Huawei Mate 20 X ein noch größeres Display.

Tablet mit zwei SIM-Karten-Slots

Als Antrieb dient dem Lenovo Tab V7 Qualcomms Chipsatz Snapdragon 450, welcher der unteren Mittelklasse angehört. Ihm zur Seite stehen 4 GB RAM. Der interne Speicher beträgt wahlweise 32 GB oder 64 GB und lässt sich via microSD um bis zu 128 GB erweitern. Außerdem für ein Tablet erwähnenswert: Das Lenovo Tab V7 bringt zwei SIM-Karten-Slots mit und ermöglicht Sprachanrufe.

Damit das Tablet trotz des großen Displays nicht allzu schnell schlapp macht, hat es der Hersteller mit einem 5180 mAh starken Akku ausgestattet. Dadurch sollt ihr beispielsweise 30 Stunden lang telefonieren oder 10 Stunden lang lokal gespeicherte Videos anschauen können.

Für eigene Videos und Fotos steht euch eine 13-MP-Hauptkamera zur Verfügung. Die Frontkamera löst mit 5 MP auf und ermöglicht unter anderem Selfies mit unscharfem Hintergrund. Entsperren lässt sich das Lenovo Tab V7 auf Wunsch via Gesichtserkennung oder über den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Vorinstalliertes Betriebssystem ist Android Pie. Erhältlich sein wird das Tablet ab April 2019. Der Preis beginnt bei 249 Euro.