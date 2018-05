Lenovo Z5: Randlosestes Randlos-Smartphone wird Anfang Juni enthüllt

Das Lenovo Z5 steht bereits in den Startlöchern: In wenigen Tagen wird der Hersteller aus China sein neues Top-Smartphone vorstellen, Anfang Juni ist es so weit. Dann wird die Öffentlichkeit erfahren, was an den vielen sagenhaften Gerüchten zu dem High-End-Gerät dran ist.

Am 5. Juni 2018 soll das Lenovo Z5 das Licht der Weltöffentlichkeit erblicken, berichtet Android Authority. Die Ankündigung stammt von Lenovos Vizepräsidenten Chang Cheng – auch ein offizielles Poster zu der Veranstaltung gibt es bereits. Laut Cheng soll Lenovo mit dem Z5 insgesamt vier technologische Durchbrüche erzielt haben, die auf 18 Patenten beruhen. Dazu gehört nicht zuletzt der Bildschirm, der angeblich 95 Prozent der Vorderseite einnimmt. Wie das aussehen soll, hat Cheng bereits mit einer Zeichnung demonstriert.

Randlos-Display und Riesen-Akku

Bereits zuvor hatte Cheng verkündet, dass im Lenovo Z5 stolze 4 TB an internem Speicherplatz zur Verfügung stehen sollen. Das soll reichen, um beispielsweise eine Million Fotos auf dem Smartphone aufzubewahren. Ein dritter Durchbruch soll den Akku betreffen: Angeblich bietet das Gerät eine Stand-by-Zeit von bis zu 45 Tagen am Stück.

Sollte Cheng diese Versprechen alle halten, könnte das Lenovo Z5 tatsächlich ein Meilenstein auf dem Smartphone-Markt darstellen. Fraglich ist, zu welchem Preis Lenovo das Gerät veröffentlichen wird. Daran wird sich entscheiden, ob das Z5 eher ein Konzeptgerät ist oder die genannten Features tatsächlich einer breiteren Masse zugänglich macht. In wenigen Tagen wissen wir mehr, wenn Lenovo das Smartphone am 5. Juni enthüllt.