LG G5: Update auf Android Nougat soll im November kommen

Das Update auf Android 7.0 Nougat für das LG G5 kommt: Vielleicht erscheint die Aktualisierung auf die neuste Version des Betriebssystems sogar früher, als viele Nutzer gehofft hatten – möglicherweise schon im November 2016.

Die Information zum Nougat-Update für das LG G5 stammt von einem Mobilfunkanbieter aus Australien, berichtet PhoneArena. Demnach könnte der Rollout des Updates Mitte November dieses Jahres erfolgen. Erwähnenswert ist allerdings, dass der Mobilfunkanbieter die Software derzeit testen soll; außerdem habe das Unternehmen kein anderes Smartphone oder Tablet im Programm, das mit dem Update ausgestattet werden soll.

Beta-Test deutet auf Rollout hin

Da es sich bei dem besagten LG G5 um ein Gerät mit Branding handelt, kann nicht gesagt werden, ob ein allgemeiner Release für Geräte in anderen Regionen zum gleichen Zeitpunkt stattfinden wird. Dass die neue Version des Betriebssystems für den Nachfolger des LG G4 bereits getestet wird, ist aber ein Hinweis darauf, dass es auch hierzulande nicht mehr allzu lange dauern sollte, bis das Nougat-Update erhältlich sein wird.

Bereits seit Mitte August 2016 gibt es einen Beta-Test von Android Nougat für das LG G5, der allerdings nur einem kleinen Nutzerkreis zur Verfügung steht. Die Testphase soll bis Ende Oktober laufen – gut möglich also, dass die Aktualisierung auch in anderen Regionen im November erscheint. Welche Geräte namhafter Hersteller das Update erhalten sollen, haben wir für Euch in einer Übersicht zusammengefasst.