LG G6 als erstes Smartphone neben Pixel und Pixel XL mit Google Assistant

Das LG G6 soll das erste Smartphone neben Googles eigenen Pixel und Pixel XL werden, dass den Google Assistant an Bord hat.

Apple hat schon lange Siri, Samsung entwickelt mit Bixby seinen eigenen Assistenten für das Galaxy S8, auf der CES hielt Alexa von Amazon Einzug in viele Gadgets sowie auf das Mate 9 von Huawei. Das LG G6 schickt sich an, das erste Smartphone neben dem Pixel und Pixel XL mit dem Google Assistant zu werden.

Google Assistant setzt sich gegen Alexa durch

CNET hat einige Details über das LG G6 erfahren und schreibt unter anderem von einem wasserdichten Gehäuse. Das hat zur Konsequenz, dass sich der Akku nicht mehr wie beim Vorgänger austauschen lässt. Darüber hinaus berichtet CNET, wie schon Android Authority zuvor, dass sich LG für einen smarten Assistenten entschieden hat und die Wahl auf den Google Assistant gefallen ist.

Auch Alexa stand für das LG G6 zur Auswahl, fühle sich aber noch nicht ganz fertig an und hatte am Ende aber das Nachsehen gegenüber dem Google Assistant. In Zukunft könnte Amazons smarter Assistent trotzdem noch auf LG-Smartphones Einzug halten. Die beiden Unternehmen kooperieren bereits. Auf der CES hat LG einen Kühlschrank präsentiert, in dem Alexa steckt. Die Software ist in dem Konzern also nicht unbekannt.