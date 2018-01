LG G6: Android Oreo kommt erst im Sommer

Während das V30 in einigen Regionen bereits Android Oreo erhalten hat, warten Besitzer des LG G6 weiterhin auf die neue Version des Betriebssystems. Dabei könnte es auch noch eine ganze Weile bleiben, wie ein Bericht von GSMArena nun andeutet.

Demnach soll der Hersteller auf seiner offiziellen italienischen Webseite angekündigt haben, dass das LG G6 Android Oreo in der ersten Hälfte des Jahres 2018 erhält. Im schlimmsten Fall hieße das also, dass ein Update auf Version 8 von Googles mobilem Betriebssystem erst Ende Juni für das Flaggschiff bereitsteht.

LG-G6-Besitzer müssen sich gedulden

Selbst wenn es nicht ganz so lange dauern sollte: Vor April erhält das LG G6 das Oreo-Update nicht. Denn via Twitter hat der Hersteller den Zeitraum für die Aktualisierung offenbar weiter eingegrenzt. Es werde im zweiten Quartal 2018 erscheinen – also irgendwann zwischen Anfang April und Ende Juni. Bei einer solchen Update-Politik ist es kein Wunder, dass die Verbreitung von Oreo nur schleppend voranschreitet. Welche Geräte das Betriebssystem wann erhalten sollen, lest ihr übrigens in unserer Übersicht.

Möglicherweise erscheint sogar ein neues LG-Smartphone, bevor das LG G6 das Update auf Android Oreo erhalten hat. Gerüchten zufolge wird das aber nicht das LG G7 sein: Offenbar wird das Gerät von Grund auf neu entwickelt. Stattdessen soll eine verbesserte Version des LG V30 auf dem MWC 2018 gezeigt werden. Wann ein komplett neues Modell von LG erscheint, ist nicht bekannt: Vor Kurzem hat das Unternehmen angekündigt, von seinem bisherigen Veröffentlichungsrhythmus abweichen zu wollen. Neue Smartphones sollen in Zukunft dann erscheinen, wenn es nötig ist.