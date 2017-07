LG G6 erhält Android-Sicherheitsupdate für Juni

Das LG G6 erhält gerade ein großes Software-Update in den USA. Wie Phone Arena berichtet, verbessert die Aktualisierung unter anderem die "Bedienung und Funktionalität" des Smartphones. Enthalten ist außerdem der Sicherheits-Patch für den Monat Juni.

Seit dem 10. Juli 2017 erhalten die in den USA verorteten Besitzer von LG G6-Modellen, die nicht an einen Mobilfunkanbieter gebunden sind, ein rund 640 MB großes Software-Update für ihr Gerät. LG hat bislang keine detaillierten Informationen über die Inhalte des neuen Updates bekannt gegeben. Jedoch soll die Aktualisierung Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit mitbringen. Ebenfalls enthalten sei das Sicherheitsupdate für Juni 2017, das 96 Lücken im System von Android-Smartphones schließt.

Sehr großes Update

So vage die Informationen über das Update derzeit auch sein mögen – die Größe suggeriert trotzdem, dass es sich um eine wichtige Aktualisierung für das LG G6 handelt: Ganze 640,40 MB müssen heruntergeladen werden. Der Rollout erfolgt, wie üblich, Over the Air (OTA). Es könnte nicht mehr lange dauern, bis die entsprechende Aktualisierung auch in Deutschland verfügbar ist – zumindest für Geräte ohne Netzanbieter-Bindung. Für gewöhnlich müssen Provider weitere Anpassungen bei Geräten mit Branding vornehmen, ehe der Rollout starten kann.

Um zu überprüfen, ob das Update bereits auf Eurem Gerät zur Verfügung steht, begebt Ihr Euch in die "Einstellungen" des Smartphones und tippt unter "Allgemein" auf den Reiter "Über das Telefon". Startet im Update-Center anschließend manuell einen Suchlauf nach neuen Aktualisierungen für Euer LG G6.