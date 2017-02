LG G6 in drei Farbvarianten vor der Präsentation aufgetaucht

So sieht das LG G6 in Schwarz, Weiß und Grau aus: Nur einen Tag vor der Präsentation ist ein Bild aufgetaucht, das den LG G5-Nachfolger in drei verschiedenen Farben zeigen soll. Dabei handelt es sich vermutlich um eine gerenderte Abbildung, die für die Presse bestimmt ist.

Der notorische Leaker Evan Blass aka @evleaks hat das Bild des neuen Vorzeigemodells aus Südkorea über seinen Twitter-Account veröffentlicht. Der Tweet verrät nicht nur das Design des LG G6, sondern auch die mutmaßlichen Bezeichnungen des Herstellers für die unterschiedlichen Farben. Diese lauten demnach: "Mystic White", "Astro Black" und "Ice Platinum". Ob dies die einzigen drei Farbvarianten sind, in denen das Top-Smartphone zum Release erhältlich sein soll, verrät Blass in dem Tweet nicht.

Enthüllung am Sonntag vor MWC

Neben den Farben bestätigt das Bild eine Reihe an Details zum LG G6, die bereits seit Längerem bekannt sind: Auf der Rückseite sind beispielsweise deutlich die Dual-Kamera und der darunter platzierte Fingerabdrucksensor zu erkennen. Auf der Vorderseite zeigt sich das Display, das beinahe die gesamte Front einnimmt und ein 18:9-Format bietet. Dadurch kann der Bildschirm in zwei gleichgroße Quadrate unterteilt werden, sodass beispielsweise in der Kamera-App die gleichzeitige Darstellung der Vorschau und eines bereits gemachten Fotos möglich ist.

LG selbst hat in den letzten Wochen bereits viele Ausstattungsmerkmale des neuen High-End-Smartphones bestätigt: So besitzt das LG G6 zum Beispiel ein wasserdichtes Gehäuse, das aus Metall besteht. Außerdem ist bereits bekannt, dass die Dual-Kamera über zwei Linsen verfügt, die jeweils mit 13 MP auflösen. Am 26. Februar wird LG das Vorzeigemodell im Rahmen des MWC 2017 der Öffentlichkeit vorstellen. Curved ist für Euch in Barcelona vor Ort und wird von der Veranstaltung berichten.