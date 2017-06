LG G6 Plus besitzt kabellose Ladetechnologie und Hi-Fi-Audio

Hersteller LG hat das LG G6 Plus als weitere Ausführung seines aktuellen Vorzeigemodells vorgestellt. Das Gerät besitzt im Vergleich zur herkömmlichen Version mehr Speicher und zwei Ausstattungsmerkmale, die bisher nur in einigen Regionen vorhanden sind. Zudem ist auch ein größeres Software-Update für das LG G6 geplant.

Das LG G6 Plus ist beinahe identisch wie die herkömmlichen Ausführung ausgestattet, beide Modelle haben zudem die selbe Größe. Die Plus-Version besitzt der Pressemitteilung im LG Newsroom zufolge jedoch einen internen Speicher in der Größe von 128 GB. An Bord sind auch zwei bestimmte Features: So verfügt das Plus-Modell über eine kabellose Ladetechnologie wie etwa das US-Modell des G6. Zudem ist ein Hi-Fi-Audio-Chip verbaut, passend dazu liegen dem Gerät "B&O Play"-Kopfhörer vom Premium-Audio-Hersteller "Bang und Olufsen" bei.

Update für mehr Performance

Der Release in Deutschland würde sich lohnen: Aktuell besitzt das G6 hierzulande weder die kabellose Ladetechnologie, noch Hi-Fi-Audio. Zudem steht lediglich eine Variante mit 32 GB internem Speicher zur Verfügung. Wann und zu welchem Preis das LG G6 Plus in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt. Ebenso hat der Hersteller noch nicht verraten, in welchen Regionen es erscheint. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass dieses Modell in Deutschland erhältlich sein wird. Bisher heißt es übersetzt nur, man werde die Ankündigung des Release-Datums "lokal in der jeweiligen Regionen" vornehmen.

Der Hersteller hat auch zwei neue Farben für das LG G6 angekündigt: "Optical Marine Blue" und "Optical Terra Gold". Diese stehen auch für das LG G6 Plus zur Verfügung. Zudem ist auch ein Software-Update geplant, das die Performance des Top-Smartphones erhöhen soll und die Akku-Laufzeit verbessere. Neu ist zudem das Feature "Face Print", bei dem es sich um eine Gesichtserkennungs-Funktion zum Entsperren des Smartphones handelt. Allerdings hat LG auch für den Rollout der Aktualisierung noch kein Datum verraten.