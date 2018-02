LG G6 und LG V30 bekommen ein Update auf Android 8.1

Das Update auf Android 8.1 Oreo kommt: Sowohl das LG G6 als auch das LG V30 sollen die Aktualisierung erhalten. Einen genauen Termin für den Rollout des Updates gibt es zwar noch nicht; es könnte aber schon in naher Zukunft so weit sein.

Das LG G6 und das LG V30 sollen die Auszeichnung "Android Enterprise Recommendend" erhalten, wie in einer Pressemitteilung von LG zu lesen ist. Die Auszeichnung wird im Rahmen eines neuen Programms vergeben, das von Google geleitet wird. Allerdings ist der Titel an eine Bedingung geknüpft: Die Geräte müssen (zumindest in den USA) das Update auf Android 8.1 Oreo erhalten haben.

Noch vor dem Sommer?

Bei der Auszeichnung geht es in erster Linie um die Sicherheit von Geräten für den Einsatz im geschäftlichen Bereich. Was die meisten Besitzer von LG G6 und LG V30 aber vermutlich mehr interessiert, ist tatsächlich das Update auf Android 8.1 Oreo. Bleibt zu hoffen, dass LG nun die Entwicklung beschleunigt und die Aktualisierung bald zur Verfügung stellt.

Kürzlich hieß es noch, dass LG Android Oreo für das LG G6 möglicherweise erst im Sommer 2018 ausrollen wird. Konkret war die Rede von der ersten Jahreshälfte. Das LG V30 hat das Update auf Android 8.0 bereits im Dezember 2017 erhalten – zumindest in einigen Regionen, zu denen unter anderem Südkorea gehört. Es wird sich zeigen, wie sehr die Auszeichnung Ansporn für LG ist, die Aktualisierung zeitnah flächendeckend zur Verfügung zu stellen.