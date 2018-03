LG G7: Nutzer könnten sich für oder gegen Notch entscheiden

Die Notch kommt bei Smartphone-Herstellern immer mehr in Mode und auch beim LG G7 soll das trendige Designelement auftauchen. LG kopiert in diesem Punkt aber nicht einfach das iPhone X, sondern hebt sich offenbar von der Konkurrenz ab. Nutzer sollen selbst entscheiden können, ob sie die Aussparung am oberen Bildschirmrand haben wollen oder nicht, berichtet TechRadar.

Das Portal hatte einen Tipp bekommen und sich ein Video von der israelischen Plattform Ynet noch einmal genauer angeschaut. Auf dem kurzen Clip, der auf der MWC 2018 in Barcelona aufgenommen wurde, steht das LG G7 im Mittelpunkt. In dem Zusammenschnitt ist die Notch einmal zu sehen, in einer weiteren Sequenz ist sie verschwunden. "Wir können bestätigen, dass sie in den Software-Einstellungen ausgeschaltet werden kann", so TechRadar.

Notch-Option als Kompromiss

Natürlich könnt ihr die Kameraaussparung nicht tatsächlich verschwinden lassen, das wäre technisch auch gar nicht möglich. Vielmehr gibt euch LG offenbar die Option, die schwarze Notch zu kaschieren, indem der Displaybereich rund um die Aussparung auch schwarz dargestellt wird. Damit ihr die am oberen Bildschirmrand integrierten Elemente wie die Uhrzeit und Batterieanzeige weiterhin sehen könnt, werden diese farblich an die neue Darstellung angepasst.

Die Notch wird offenbar nicht nur bei Verbrauchern kontrovers diskutiert, sondern soll auch bei einigen LG-Mitarbeitern umstritten sein. Es scheint, als hätten sich die Entwickler daher für einen Kompromiss entschieden, der beide Seiten zufriedenstellen könnte.