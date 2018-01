LG G7 taucht auf offizieller Seite des Unternehmens auf

Ist da jemandem bei LG ein Fehler unterlaufen? Das LG G7 soll bereits auf der offiziellen englischsprachigen Webseite des Herstellers kurzzeitig aufgetaucht sein. Im Supportbereich zur Schnelladefunktion Quick Charge fand es wohl als "Future LG G7" - also zukünftiges LG G7 – Erwähnung, wie GizChina berichtet.

Die merkwürdige Bezeichnung könnte damit zusammenhängen, dass der endgültige Name noch nicht feststeht. Vor Kurzem deutete bereits ein anderer Bericht an, dass der Nachfolger des LG G6 nicht LG G7 heißen wird, ein neuer Name aber noch nicht endgültig festgelegt worden sei.

Alter Prozessor für das LG G7?

Laut des Eintrags auf der Webseite des Herstellers soll das kommende Top-Smartphone Quick Charge 4.0 unterstützen. Das lässt Rückschlüsse auf den Chipsatz zu: Bereits der Qualcomm Top-Chipsatz für 2017, der Snapdragon 835, unterstützt Quick Charge 4.0. Dessen Nachfolger Snapdragon 845 setzt allerdings bereits auf die Aufladung über Quick Charge 4+.

Die Angaben könnten also andeuten, dass LG es schon wieder tut: das G7 könnte, wie schon sein Vorgänger, nicht den aktuellsten Top-Chipsatz von Qualcomm erhalten. Schon beim G6 verbaute LG stattdessen das Vorgängermodell – also in dem Fall den Snapdragon 821 aus dem Jahr 2016. Grund dafür soll gewesen sein, dass Samsung sich zu diesem Zeitpunkt den Großteil der verfügbaren Snapdragon-835-Chipsätze gesichert hatte.

Aber selbst wenn das LG G7 tatsächlich nur Quick Charge 4.0 unterstützen sollte, muss das wohl nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Hersteller darin "nur" den Snapdragon 835 verbaut. Denn die Technologie scheint nicht an den Prozessor gebunden zu sein: Das ZTE Nubia Z17 unterstützt beispielsweise Quick Charge 4+, verfügt aber ebenfalls nur über den Snapdragon 835. Es geht aber auch andersherum: Das Galaxy S8 nutzt nur Quick Charge 2.0 – obwohl der verbaute Chipsatz auch einen neueren Standard unterstützt. Es ist also noch gar nicht ganz sicher, ob LG den älteren SoC im kommenden Premium-Smartphone verwenden wird.