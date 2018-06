LG G7 ThinQ erhält Googles AR Sticker

Augmented Reality hält auf dem LG G7 ThinQ Einzug: Das Unternehmen aus Südkorea spendiert der Kamera-App seines aktuellen Vorzeigemodells ein Update. Die Aktualisierung bringt die "AR Sticker" von Google mit.

Somit können Besitzer eines LG G7 ThinQ ihre Fotos künftig mit 3D-Stickern ergänzen, berichtet Android Authority. Diese nutzen Googles ARCore-Plattform und wirken so deutlich lebendiger, als wenn ein Objekt lediglich zweidimensional zu einem Foto hinzugefügt wird. Die Sticker können sowohl aus Charakteren als auch aus Text bestehen und sollen über die Kamera-App des LG-Smartphones erreicht werden können.

Passendes Produkt LG G7 ThinQ

Zuerst exklusiv in Südkorea?

Dass LG die Integration der AR Sticker in die Kamera-App des LG G7 ThinQ erreichen konnte, sei bemerkenswert – das Feature ist bislang nur auf Googles eigenen Pixel-Smartphones verfügbar. Wer ein Pixel oder Pixel 2 besitzt, kann mit den Stickern zum Beispiel Charaktere aus Star Wars zu einem Foto hinzufügen. Anfang des Jahres 2018 gab es ein Sticker-Paket mit Motiven, die zur Winterolympiade passten.

Bislang ist allerdings noch nicht bekannt, in welchen Regionen LG die AR Sticker für das LG G7 ThinQ zur Verfügung stellen wird. Die Bekanntmachung erfolgte auf Koreanisch – es ist also möglich, dass dieses Feature zunächst nur im Heimatland von LG erscheint. Allerdings würde es Sinn ergeben, alle Besitzer des Top-Smartphones mit der Funktion zu beglücken. Das LG G7 ThinQ ist seit Anfang Mai 2018 offiziell und seit Anfang Juni auch in Deutschland erhältlich. Wie sich das Gerät in der Praxis schlägt, verrät euch der ausführliche Testbericht von Jan.