LG G7 ThinQ: Update ermöglicht bessere 4K-Videos

Das LG G7 ThinQ erhält in Südkorea derzeit offenbar ein Firmware-Update, das die Kamera des Flaggschiffs verbessert. Wie PhoneArena berichtet, soll das Smartphone nach der Aktualisierung 4K-Videos mit einer höheren Bildfrequenz aufnehmen können als zuvor.

Die maximale Bildrate für 4K-Videos soll sich auf 60 Bilder pro Sekunde (fps) erhöhen. Bislang lag das Limit für Clips in UHD bei 30 Bildern pro Sekunde. Eine Einschränkung gebe es allerdings: Wenn ihr 4K-Videos mit 60 fps aufnehmt, ist die maximale Aufnahmedauer anscheinend auf sechs Minuten begrenzt. Wirklich überraschend ist das allerdings nicht: Auch viele andere Android-Smartphones halten die Aufnahme in diesem Modus nach fünf bis sechs Minuten an.

4K-Videos benötigen viel Speicherplatz

Eine Begrenzung der Aufnahmedauer ergibt durchaus Sinn. Denn 4K-Videos beanspruchen bereits bei 30 fps enorm viel Speicherplatz. Nimmt das Smartphone darüber hinaus auch noch doppelt so viele Bilder pro Sekunde auf, lässt das euren internen Speicher im Nu schwinden. Einige Hersteller versuchen das Problem bereits mit dem neuen Video-Datenformat HEVC zu umgehen – zum Beispiel Apple bei iPhones mit iOS 11 oder Samsung beim Galaxy S9.

Die Aktualisierung bringt aber offenbar noch andere Verbesserungen mit sich: schärfere Aufnahmen im Auto-Modus, einen "Super Bright"-Modus, der Fotos mit Blitz verbessern soll, sowie eine bessere Darstellung von Rot- und Grüntönen. Bis euch das Update für das LG G7 ThinQ erreicht hat, könnte es noch ein wenig dauern. Aktuell rollt der südkoreanische Hersteller die Aktualisierung in seinem Heimatmarkt aus. Aller Voraussicht nach wird sie aber auch andere Regionen in nicht allzu ferner Zukunft erreichen.