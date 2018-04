LG G7 ThinQ wird Anfang Mai vorgestellt

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Gerade erst tauchte ein mutmaßliches Pressebild vom LG G7 ThinQ auf, da legt der Hersteller mit einer offiziellen Mitteilung nach und informiert, wann sein neues Flaggschiff vorgestellt wird.

LG kündigte auf seiner koreanischen Webseite zwei Veranstaltungen an, auf denen das G7 ThinQ der Öffentlichkeit präsentiert werden soll: Sein Debüt feiert das Smartphone am 2. Mai 2018 im Metropolitan West in New York. Einen Tag später stellt LG sein neues Modell noch einmal in Seoul vor.

Starker Chipsatz und viele KI-Features?

Stimmen die Gerüchte, ist im High-End-Smartphone ein Snapdragon 845 verarbeitet, der auf 6 GB RAM zugreift. Eine zweite Variante kommt angeblich mit 4 GB aus. Der interne Speicher soll bei 64 GB liegen. Zuvor bereits veröffentlichte Bilder zeigen zudem die fünf mutmaßlichen Farbvarianten. Zudem soll es ein Premium-Modell geben, das wohl über eine vertikal angeordnete Dualkamera verfügt. Der trendige schmale Rahmen und die Notch für die Selfie-Kamera dürfen auch nicht fehlen. Die Display-Aussparung lässt sich offenbar auch optional verstecken.

Das LG G7 ThinQ – der Name lässt es bereits erahnen – wird außerdem über zahlreiche KI-Funktionen verfügen, teilen die Südkoreaner mit. Einige der intelligenten Features sollen die Kamera betreffen. Wirklich ins Detail geht LG aber noch nicht. Unbekannt bleibt zudem, welchen Preis der Hersteller aufruft und wie zeitnah zu der Präsentation das Smartphone ausgeliefert wird.