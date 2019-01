LG G8 ThinQ: Erste Pressebilder durchgesickert

Erst vor einer Weile veröffentlichte Leak-Experte Steve Hemmerstoffer mutmaßliche CAD-Bilder zum LG G8 ThinQ. Der Hersteller reagierte darauf und bezeichnete diese als spekulativ. Nun sind jedoch offenbar Presse-Renderbilder aufgetaucht, die das bisher Gezeigte weitgehend bestätigten.

XDA Developers will die neuen Bilder zum LG G8 ThinQ von einer anonymen Quelle erhalten haben. Ihr könnt sie euch in dem Tweet am Ende dieses Artikels anschauen. Wie in den zuvor von Steve Hemmerstoffer veröffentlichten CAD-Bildern ist auch in dem neuen Material eine breite Notch zu erkennen. XDA Developers vermutet, dass sich darin außer der Frontkamera auch Sensoren für eine fortschrittliche Gesichtserkennung befinden könnten.

Display als Lautsprecher?

Allerdings sei es auch möglich, dass die Sensoren in der Notch einem anderen Zweck dienen. Nicht in der Aussparung zu erkennen ist dagegen ein Hörmuschel. Angeblich soll der Hersteller darauf verzichten und stattdessen auf die sogenannte "Sound on Display"-Technologie setzen, bei der – vereinfacht gesagt – der Bildschirm als Lautsprecher fungiert.

Die Lautstärketasten des LG G8 ThinQ befinden sich offenbar auf der linken Seite. Darunter verbaut der Hersteller anscheinend einen zusätzlichen Button, über den sich der Google Assistant aufrufen lässt. Powerbutton und SIM-Karten-Schacht nehmen dagegen wohl auf der rechten Seite Platz.

Außerdem scheinen die Pressebilder zu bestätigen, dass sich der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite befindet – und damit nicht wie bei mehreren aktuellen Top-Modellen im Display. Oberhalb des Sensors zeigt sich eine horizontal angeordnete Dualkamera, der ein LED-Blitz zur Seite steht.