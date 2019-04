LG-Patent: Sind Smartphones in Zukunft durchsichtig?

Smartphones werden immer dünner und einige sind sogar faltbar – so viel ist bereits bekannt. Der südkoreanische Hersteller LG denkt nun offenbar über eine weitere Innovation nach, die viel verändern könnte: ein durchsichtiges Handy.

In einem Patent beschreibt LG ein faltbares Smartphone, das größtenteils transparent ist, wie Techradar unter Berufung auf LetsGoDigital berichtet. Ist der Bildschirm nicht aktiv, kann der Nutzer demnach hindurchsehen. Eine Vision, die wir bereits aus Science-Fiction Serien wie "The Expanse" kennen. Zudem soll sich das Gerät wie ein Buch in der Mitte falten lassen – und wäre dadurch als Tablet oder Smartphone einsetzbar. Durch die Transparenz könnte das Display womöglich von vorne und hinten betrachtet werden.

Eingeschränkte Transparenz

Eine der Patentzeichnungen zeigt allerdings, dass wohl nicht das komplette faltbare Smartphone durchsichtig sein soll. Offenbar ist ein breiter Streifen am rechten Rand des Gerätes geplant, der nicht durchsichtig ist. An dieser Stelle könnte LG diverse interne Komponenten verbauen – beispielsweise Kamera, Akku und Prozessor. Schließlich könnte es schwierig sein, diese Komponenten ebenfalls durchsichtig zu gestalten.

Es bleibt unklar, ob LG auch weiterhin an dem durchsichtigen Smartphone arbeitet. Selbst wenn dies der Fall ist, dürfte es noch einige Jahre dauern, ehe aus dem Patent ein serienreifes Gerät wird. Womöglich steht uns dann allerdings ein neuer Trend bevor: Auch Sony arbeitet wohl an einem transparenten Bildschirm und hat entsprechende Patente eingereicht. Es ist zudem denkbar, dass sich auch weitere namhafte Hersteller mit der entsprechenden Technologie beschäftigen.