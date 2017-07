LG Q6 kommt angeblich ohne Fingerabdrucksensor

Das LG Q6 soll in Kürze vorgestellt werden: Angeblich handelt es sich bei dem Smartphone um ein LG G6 im Mini-Format, das mit schwächerer Hardware ausgestattet ist. Offenbar fehlt dem Gerät auch ein Sicherheits-Feature, das bei der Premium-Variante vorhanden ist.

Der bekannte Leak-Experte Steve Hemmerstoffer hat über Twitter Informationen zum LG Q6 veröffentlicht. Ihm zufolge sei auf der Rückseite des Smartphones kein Homebutton mit Fingerabdrucksensor verbaut. Demnach werden Besitzer des abgespeckten LG G6 wohl ohne diese Sicherheitsfunktion auskommen müssen, da auf der Vorderseite aufgrund des großen Displays nicht genügend Platz vorhanden sein dürfte. Zwar könnte LG den Fingerabdrucksensor wie Sony bei den Xperia-Smartphones im Seitenrahmen verbauen, doch sehr wahrscheinlich ist das nicht.

Nur etwas kleiner

Hemmerstoffer nennt zudem die Ausmaße, die das LG Q6 mutmaßlich erhält: Demnach ist das Smartphone 142,6 Millimeter hoch und 69,3 Millimeter breit. Die Tiefe betrage 8,1 mm. Zum Vergleich: Das LG G6 misst in der Höhe 148,9 mm, in der Breite 71,9 mm und in der Tiefe 7,9 mm. Somit dürfte der Größenunterschied zwischen beiden Modellen eher gering ausfallen. Angeblich ist das "LG G6 Mini" mit einem Display im 18:9-Format ausgestattet, das in der Diagonale 5,4 Zoll misst.Zum Vergleich: Das LG G6 besitzt einen 5,7-Zoll-Bildschirm.

Auf der Rückseite komme oben links eine 13-MP-Kamera mit nur einer Linse zum Einsatz. Im Inneren sollen der Einsteiger-Chipsatz Snapdragon 430 und 3 GB RAM verbaut sein. Wenn sich alle Informationen zur Ausstattung bewahrheiten, könnte das LG Q6 deutlich günstiger als die Premium-Ausführung werden. Der Leak-Experte hat seine Tweets so formuliert, als hätte er den G6-Ableger schon gesehen: Die Vorderseite sehe gut aus, die Rückseite "billig". Ob das stimmt, erfahren wir in Kürze: Schon am 11. Juli 2017 soll die Präsentation des Q6 erfolgen.