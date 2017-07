LG Q8 ist ein kleines und wasserdichtes LG V20 für Europa

Das LG Q8 ist offiziell – zumindest auf einem europäischen Markt: LG hat zunächst in Italien ein neues Smartphone vorgestellt, das in vielen Bereichen an ein Gerät erinnert, das hierzulande nicht erschienen ist: das LG V20.

Laut 9to5Google sei das LG Q8 ein "Mittelklasse-Flaggschiff, das alles beinhaltet, was am V20 großartig war" – nur in einem kleineren Gehäuse. Dazu gehören beispielsweise der Snapdragon 820 als Chipsatz, 4 GB Arbeitsspeicher und das gleiche 13-MP/8-MP-Dualkamera-System, das von anderen LG-Smartphones bekannt ist. Als Betriebssystem ist auf dem Q8 Android 7.1.1 Nougat vorinstalliert, das durch die LG UX 5.0 ergänzt wird.

Zweites Display und IP67

Weitere Features des LG V20 seien zum Beispiel der "IR Blaster" und die Unterstützung von microSD-Karten zur Speichererweiterung. Das IPS-Display des LG Q8 misst in der Diagonale 5,2 Zoll und löst mit 2560 x 1440 Pixeln in QHD auf. Damit ist der Bildschirm kleiner als das 5,7-Zoll-Display des V20, bietet aber ebenfalls einen zweiten Screen, auf dem Benachrichtigungen angezeigt werden können, wenn das Hauptdisplay ausgeschaltet ist.

Das LG Q8 verfügt über einen Akku mit der Kapazität von 3000 mAh. Leider können Nutzer den Energiespeicher nicht selbst wechseln, wie es beim LG V20 der Fall ist. Dafür bringt das neue Gerät eine andere Eigenschaft mit: Es ist nach IP67 gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt. In Japan ist das Q8 bereits vor einigen Monaten exklusiv als LG V34 erschienen. Wann, wo und zu welchem Preis das Smartphone in Europa erhältlich sein wird, hat LG bisher noch nicht verraten.