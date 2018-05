LG soll eine neue Smartwatch auf der Google I/O vorstellen

Auf der Google I/O 2018 soll LG der Öffentlichkeit angeblich eine neue Smartwatch präsentieren. Ein Eintrag bei der amerikanischen Zulassungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) befeuert die Gerüchte.

Das Gerät hat die Modellnummer LM-W315 und passt damit in die Reihe der vorherigen LG-Wearables: Die Watch Sport trägt die Nummer W280, die Watch Style W270. Auf Screenshots, die den Bildschirminhalt zeigen sollen, sind zudem Einstellungen zu sehen, wie Droid Life berichtet. Diese geben nicht viel über die Smartwatch preis – aber verraten offenbar, dass ab Werk Googles Betriebssystem Wear OS installiert sein wird.

Hybrid mit Halbkreis

Was auffällt: Das Unternehmen scheint bei der Anordnung der Icons nicht auf die von der Apple Watch bekannten Wabe und auch nicht auf eine klassische Liste zu setzen. Stattdessen sind die Auswahlmöglichkeiten in einem Halbkreis angeordnet mit einer freien Fläche in der oberen Bildmitte. Hier wird der Titel des unten ausgewählten Icons angezeigt.

Zu dem als "portable wrist device" beschriebenen Modell werden keine Tests zur mobilen Datenverbindung aufgeführt, der Hersteller scheint demnach nur auf WLAN zu setzen. Angeblich handelt es sich bei dem Eintrag um die Hybrid-Smartwatch LG Watch Timepiece mit Snapdragon 2100, 768 MB RAM und 4 GB Speicherplatz. Ob das wirklich der Fall ist, werden wir wohl auf Googles Entwicklermesse erfahren.