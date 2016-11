LG V20 im Teardown: Offenbar besonders einfach zu reparieren

Das LG V20 ist ein Phablet mit flotter Performance, dessen Hardware sich leicht austauschen lässt. Zu diesem Schluss kommt ein Teardown des renommierten YouTube-Kanals JerryRigEverything. Der herausnehmbare Akku ist da nur der Anfang.

Kanal-Betreiber Zack zeigt gleich zu Beginn des Videos, wie einfach es ist, die Rückseite des Smartphones abzunehmen. Wo andere Geräte mit ähnlichen Hardware-Spezifikationen wie das LG V20 die Komponenten fest verbauen, setzt LG auf zugängliche Innereien. Die Rückenschale lässt sich mit einem Handgriff lösen, mit einem weiteren ist der Akku herausgenommen. Wer an die darunterliegenden Bauteile gelangen will, benötigt lediglich einen Schraubenzieher.

Display-Wechsel erfordert nur einen Schraubenzieher

21 Philips-Schrauben gilt es zu lösen, dann lässt sich die Abdeckung abnehmen. Zuvor ist es nur noch nötig, Rahmenteile an der Ober- und Unterseite mit vorsichtiger Gewalt aus der Halterung zu stemmen. Entfernt man nun die Plastikschicht, kommen die Lautsprecher, der Fingerabdrucksensor, die hinteren Sensoren und das Blitzlicht zum Vorschein. Gleiches gilt für die Kameralinsen, die Zack in einem separaten Video zum LG V20 behandeln will. Was bleibt, sind der Bildschirm und die Hauptplatine. Letztere ist ebenfalls mit wenigen Handgriffen vom Screen-Panel gelöst.

Verklebt ist nichts, sodass der Einsatz eines Föhns oder eines Heißluftgebläses überflüssig ist. Und schon ist nur noch die Display-Komponente übrig. Untrennbar damit verknüpft sind unter anderem die seitlichen Buttons des LG V20 sowie der Klinkenanschluss für Kopfhörer. Witz am Rand: Zack vergleicht Smartphones ohne Klinke mit einem Präsidenten, der nicht an den Klimawechsel glaubt. Und für den Bruchteil einer Sekunde ist ein Bild von Trump zu sehen. "Völlig unlogisch", kommentiert Zack. Kurze Zeit später ist das Phablet auch schon wieder zusammengesetzt. Fazit: Der Bildschirm lässt sich nur mit einem Schraubenzieher austauschen. Offiziell ist das Smartphone noch nicht für Deutschland angekündigt. Eine kleinere Variante könnte allerdings unter dem Namen LG V20 S in unseren Breitengraden erscheinen. Sollte das nicht der Fall sein: Das LG V10 kam auch mit leichter Verspätung zu uns, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.