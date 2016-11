LG V20 S: Womöglich kleinere Variante des High-End-Phablets geplant

LG hat sich erst vor Kurzem den Namen LG V20 S gesichert. Das alleine reichte bereits, um Spekulationen über einen Europa-Release anzuheizen. Nun sind weitere Gerüchte zur Ausstattung des Smartphones aufgetaucht, wonach es sich um ein nahezu baugleiches Modell handeln soll, das lediglich etwas kleiner ist – und wasserdicht.

Wenn die Vermutungen von PhoneArena stimmen, dann ist das geplante LG V20 S sogar schon in einem Trailer zu bewundern. Exklusiv in Japan erscheint nämlich im November 2017 das LG isai Beat, das äußerlich wie eine kleinere Variante des LG V20 wirkt. Es sei daher gut möglich, dass genau dieses Modell in Europa unter dem Namen LG V20 S erscheinen wird. Sollte das stimmen, dann wären auch schon die zugehörigen Spezifikationen bekannt.

LG isai Beat in Europa als LG V20 S?

So besitzt das LG isai Beat einem 5,2-Zoll-Bildschirm mit QHD-Auflösung plus kleinem Zweitbildschirm zur Anzeige von Benachrichtigungen. Das Herzstück ist ein Snapdragon 820 mit 2,2 GHz Taktfrequenz. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 4 GB, der interne Speicher auf 32 GB, wobei ein microSD-Kartenslot zur Erweiterung zur Verfügung steht. In die Rückseite sind zwei Kameras integriert: eine mit 16-MP-Sensor, die andere mit Weitwinkel-Linse. Die Energieversorgung übernimmt ein 3000 mAh-Akku. 146 Gramm bringt das Smartphone auf die Waage und ist anders als das LG V20 wasserdicht. Android Nougat ist vorinstalliert.

Das LG V20 ist als reguläre Version indes nicht für den europäischen Markt zu erwarten. LG Global Communications Director Ken Hong zufolge würden Europäer keine großen Smartphones mögen. Zum Vergleich: Die Bildschirmdiagonale beim LG V20 misst 5,7 Zoll. Das LG V10 war übrigens genauso groß und erschien trotzdem auch hierzulande.