LG V20: Termin für Verkaufsstart in mehreren Regionen bekannt

Das LG V20 kommt: Wie der Hersteller verraten hat, wird das Smartphone ab dem 29. September in Südkorea erhältlich sein. LG erklärte aber im selben Zug auch, in welchen Regionen das Phablet schon in den nächsten Wochen ebenfalls erscheinen soll.

Zuvor war beispielsweise das Gerücht aufgekommen, LG werde das LG V20 ab dem 21. Oktober auch in den USA anbieten. Der Hersteller verriet zwar nicht, ob dieser Termin vielleicht sogar stimmt. Interessenten in Nord- und Südamerika sowie in Asien und dem mittleren Osten dürfen sich dafür aber zumindest über die offizielle Ankündigung des Smartphones freuen. Bei ihnen soll das Phablet im Laufe der nächsten Wochen in den Handel kommen.

Europa-Release weiterhin möglich

Über einen möglichen Release in Europa verlor LG hingegen kein Wort. Anfang September hatte LGs Global Communications Director Ken Hong erklärt, dass zumindest für die nahe Zukunft nicht geplant sei, das LG V20 in Europa zu veröffentlichen. Dort lebende Smartphone-Nutzer würden keine großen Telefone mögen, so die Begründung.

Da LG einen Release des LG V20 in Europa aber nicht kategorisch ausschließen möchte und auch der Vorgänger, das LG V10, hierzulande verspätet erschien, müssen Interessenten die Hoffnung noch nicht aufgeben. Bei diesem Modell erfolgte der Verkaufsstart in Deutschland mit einer Verspätung von etwa drei Monaten im Januar 2016.