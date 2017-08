LG V30: Dualkamera offiziell vorgestellt

LG macht Schluss mit den Leaks: Der Hersteller hat nun in einer Pressemitteilung selbst Details über die Dualkamera bekannt gegeben, die das LG V30 erhält. Das Modul soll neue Maßstäbe setzen, was den technischen Daten zufolge sogar möglich sein könnte. Zu den Hauptmerkmalen gehört ein besonders lichtstarkes Objektiv.

Die vor kurzem versendeten Presseeinladungen ließen es schon erahnen: Die Dualkamera soll ein Alleinstellungsmerkmal von LGs neuem Gerät werden. Als erstes Smartphone überhaupt erhält das LG V30 ein Objektiv mit einer Blende von f/1.6. Dieses fange 25 Prozent mehr Licht ein als eine f/1.8-Linse. Besonders abends oder bei Nacht geknipste Fotos sollten davon durch ein geringes Bildrauschen und vielen sichtbaren Details profitieren können.

LG V30 erstes Smartphone mit Glaslinse

Weitere Verbesserungen der Bildqualität verspricht sich LG durch die Materialwahl für die Kamera: Statt aus Plastik ist die Linse aus Glas gefertigt, was für bessere Farben sorgen dürfte. Auch das habe es in einem Smartphone bisher noch nicht gegeben. Laut Juno Cho, dem Präsidenten der LG Electronics Mobile Communications Company, seien Glasobjektive eigentlich die Domäne der DSLR-Kameras. Genau deshalb habe man sich aber dafür entschieden. „Gerade die Nutzer, die wir bei der Entwicklung des V30 im Auge hatten, wissen diese Innovation zu schätzen“, so Cho.

Laut LG soll die Kamera des V30 dem Modul des Vorgängermodells in allen Bereichen überlegen sein. Sie eigne sich besonders für Weitwinkelaufnahmen wie Gruppen-Selfies oder Fotos von Landschaften hervorragend. All diese Verbesserungen sollen allerdings nicht zu Lasten der Mobilität gehen. Im Gegenteil: Tatsächlich werde das Hauptkameramodul sogar um 30 Prozent kompakter ausfallen als im V20. Vorstellen wird LG das V30 im Rahmen der IFA 2017 am 31. August.