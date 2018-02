LG V30: Neuauflage kommt mit Chip für künstliche Intelligenz

Mit dem Mobile World Congress (MWC) 2018 kommen viele neue Smartphones: So wird beispielsweise eine neue Ausführung des LG V30 das Licht der Weltöffentlichkeit erblicken. Nun gibt das Unternehmen aus Südkorea bereits einen Ausblick auf die Features des Gerätes.

Auf dem MWC will LG eine selbst entwickelte Künstliche Intelligenz (KI) namens "Vision AI" vorstellen, die für den Einsatz in Smartphones gedacht ist. Wie das Unternehmen über seinen Newsroom bekannt gibt, soll die KI erstmals in der neuen Version des LG V30 zum Einsatz kommen – "LG's bislang am weitesten entwickeltes Flaggschiff-Smartphone". Die Technologie soll in erster Linie der Kamera zugutekommen und die Bedienung für Besitzer des Smartphones noch einfacher machen.

Automatische Kameramodi

Die "Vision AI" des LG V30 (2018) soll zum Beispiel automatisch Objekte analysieren können und darauf aufbauend einen Kameramodus vorschlagen. Dabei spielten Parameter wie Winkel, Licht, Reflexionen, Hintergrundbeleuchtung und Farbsättigung eine Rolle. Wenn Nutzer zum Beispiel Nudeln fotografieren wollen, schlägt das Smartphone automatisch den "Food Modus" vor, in dem das Objekt in warmen Farben und besonders scharf erscheint.

Ein weiteres Feature der "Vision AI" ist die Möglichkeit, verschiedene Sprachbefehle nutzen zu können. Diese sollen exklusiv auf LG-Smartphones wie dem LG V30 (2018) zur Verfügung stehen. Gerüchte zu den Kamera-Features des Smartphones gab es erst kürzlich – parallel hieß es zudem, dass in dem Gerät mit 256 GB besonders viel Speicherplatz verbaut ist. Näheres erfahren wir dann auf dem MWC, wenn LG das Gerät inklusive "Vision AI" präsentiert.