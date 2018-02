LG V30: Neues Modell soll Riesen-Speicher und neue Kamera-Features bekommen

Eine neue Version vom LG V30 soll Ende Februar auf dem Mobile World Congress 2018 (MWC) vorgestellt werden. LG wird für die Veranstaltung in Barcelona offenbar ein mächtiges Speicher-Upgrade im Gepäck haben, berichtet die koreanische Tech-Seite ETNews.

Das neue Smartphone der Südkoreaner soll LG V30s heißen und in puncto Speicher gewaltig zulegen. Die Rede ist von 256 GB. Damit hätte das Modell die vierfache Speicherkapazität des V30 (64 GB) an Bord – und immerhin doppelt so viel Speicher wie das V30 Plus (128 GB). Im Bericht wird als weitere Neuerung "LG Lens" genannt. Hinter bem Begriff soll sich eine künstliche Intelligenz für die Kamera verbergen. Diese analysiert angeblich die Umgebung, übersetzt Texte, erkennt Objekte sowie Bar- und QR-Codes. Das Feature ist mit Google Lens vergleichbar, eine Funktion vom Pixel 2 und Pixel 2 XL.

Sonst bleibt alles beim Alten

Ansonsten soll es im Vergleich zu den anderen Modellen der V30-Serie keine oder höchstens kleine Unterschiede geben. Die Info dürfte aufgrund der jüngsten Aussagen von LG-CEO Cho Seong-jin nicht überraschen. "Wir planen, bestehende Modelle länger zu behalten und werden stattdessen zusätzliche Varianten der G- und V-Serie vorstellen", kündigte Cho im Januar 2018 an. Der Konzern wolle nicht ständig komplett neue Geräte enthüllen, nur weil es die Konkurrenten vormachen. "Wir werden neue Smartphones nur vorstellen, wenn es nötig ist", beschreibt der Firmenchef die neue Strategie.

Das LG V30s soll umgerechnet etwa 750 Euro kosten. ETNews erwartet, dass das V30s in Südkorea nahezu gleichzeitig mit dem Samsung Galaxy S9 veröffentlicht wird. Der 9. März 2018 sei wahrscheinlich. Ob es auch nach Deutschland kommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.