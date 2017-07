LG V30: Release erfolgt Ende September – weltweit

Nach der Enthüllung des LG V30 auf der IFA Ende August wird es nicht lange dauern, bis das Premium-Smartphone hierzulande erhältlich ist. Der weltweite Release soll nämlich Ende September erfolgen, wie Android Authority schreibt.

Die Informationen stammen demnach von einem Insider, der Android Authority mit entsprechenden Dokumenten versorgt habe. So erscheine das LG V30 in LGs Heimat Südkorea bereits am 15. September, also rund zwei Wochen nach der Enthüllung. Das ist offenbar auch die einzige Ausnahme: Im Rest der Welt erscheine das Gerät am 28. September.

Vorbestellungen ab Mitte September

Zumindest für die USA nennt der Leaker auch noch einen weiteren Termin: Ab dem 17. September nehme LG Vorbestellungen entgegen. Gut möglich, dass das Unternehmen hierzulande den gleichen Zeitplan fährt, sollten die Angaben zum Erscheinungstermin stimmen. Zur verbauten Hardware nennt der Insider keine Details, das hat dafür kürzlich ein Datenbank-Eintrag von Geekbench übernommen.

Dort ist zumindest ein Smartphone mit der Modellnummer "LGE LG-H932PR" gelistet – angeblich handelt es sich dabei um das LG V30. Der interne Codename laut hingegen "JOAN", wie der aktuelle Tippgeber wissen lässt. Sollten die Hardware-Angaben stimmen, dann braucht sich das Smartphone nicht vor aktuellen Topmodellen zu verstecken Mit einem flotten Snapdragon 835 als zentraler Recheneinheit, 4 GB RAM und Android 7.1.2 erwartet die Käufer im September voraussichtlich ein würdiger Nachfolger des LG V20.