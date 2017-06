LG V30 soll nur ein Display besitzen

Neuerungen für die V-Serie: Das LG V30 soll anders als seine Vorgänger kein sekundäres Display besitzen. Angeblich wird aber auch die Bildschirm-Technologie gewechselt, wodurch der "Secondary Screen" emuliert werden könnte.

Die Website XDA Developers will aus einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren haben, dass beim LG V30 kein zweites Display verbaut wird. Beim LG V20 befindet sich dieser auf der Vorderseite oberhalb des Hauptbildschirmes und zeigt je nach Einstellung Informationen wie Benachrichtigungen oder die Uhrzeit auch dann an, wenn das Smartphone im Standby ist.

Wechsel zu OLED?

Dafür sei es allerdings der Plan, das LG V30 mit einem OLED-Display auszustatten. Zum Vergleich: Beim LG V20 setzt der Hersteller noch auf einen LCD-Screen. Durch die OLED-Technologie sei es möglich, einzelne Pixel anzusteuern. Somit könnte der zweite Bildschirm am oberen Bildschirmrand emuliert werden, ohne dass gleich das ganze Display aktiv sein muss. Platz dafür könnte auf dem Hauptscreen genug vorhanden sein: Es wird darüber spekuliert, dass genau wie beim LG G6 eine Anzeige mit einem Seitenverhältnis von 18:9 zum Einsatz kommt.

Die vertrauenswürdige Quelle soll darüber hinaus bestätigt haben, dass der Hersteller das LG V30 mit einem Snapdragon 835 ausstattet. An Arbeitsspeicher seien 4 GB verbaut, der interne Speicher werde 64 GB betragen. Zudem soll das Smartphone einen Slot für microSD-Karten bieten – was allerdings keine große Überraschung sein dürfte.

Ende Mai 2017 sind Bilder im Netz aufgetaucht, die ein mögliches Design des LG V30 zeigen sollen. Zu sehen ist ein Gerät, das ein ausfahrbares zweites Display besitzt. Leak-Experte Evan Blass hat die Bilder via Twitter verbreitet und gleichzeitig angemerkt, dass der Hersteller sich womöglich aber schon längst für ein ganz anderes Design entschieden hat. Das Top-Smartphone soll im Rahmen der IFA 2017 in Berlin Anfang September vorgestellt werden. Noch ist unklar, ob es auch in Deutschland erscheinen wird.