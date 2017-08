LG V30 soll statt zweitem Display eine "Floating Bar" mitbringen

Angeblich soll das LG V30 nicht wie die Vorgängermodelle über ein zweites Display verfügen. Stattdessen komme eine sogenannte "Floating Bar" zum Einsatz – also eine variable Leiste, die unabhängig vom Rest des Bildschirmes funktioniert. Offenbar handelt es sich also um eine Software-Lösung, die den zweiten Screen simulieren könnte.

Das LG V30 soll eine Floating Bar erhalten: Dies will Android Authority exklusiv von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person erfahren haben, die anonym bleiben möchte. Durch die Leiste sei der schnelle Zugriff auf Shortcuts und Benachrichtigungen möglich, wie es in etwa auch schon beim zweiten Bildschirm des Vorgängers der Fall war. Allerdings soll die Floating Bar ein Teil des Haupt-Displays sein, keine separater Screen.

Lichtstarke Kamera und besserer Klang

Der Wegfall der zweiten Anzeige könnte durch die Art des verbauten Bildschirmes kompensiert werden: Das LG V30 soll ein OLED-Display erhalten, das bei einem Seitenverhältnis von 18:9 in QHD+ auflöst. Die Bildschirmdiagonale betrage 6 Zoll. Ein Vorteil der OLED-Technologie ist, dass auch einzelne Pixel gezielt eingeschaltet werden können, ohne gleich den ganzen Screen zu aktivieren. Dies ist nicht nur eine gute Voraussetzung für ein Always-On-Display, sondern ermöglicht auch die Nutzung eines Teils des Bildschirmes zum Beispiel als Floating Bar – selbst dann, wenn sich das Smartphone im Stand-by-Modus befindet.

Eine weitere Besonderheit des LG V30 soll die Kamera sein: Als erstes Smartphone überhaupt soll es eine Kamera mit einer lichtstarken Blende von f/1.6 erhalten. Eine Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen sorge außerdem für ein rundum verbessertes Klangerlebnis. Ob sich die Vermutungen bewahrheiten und wie die Floating Bar letztendlich aussehen wird, erfahren wir bereits in wenigen Wochen: Voraussichtlich am 31. August wird LG das V30 im Rahmen der IFA 2017 in Berlin präsentieren. Knapp einen Monat später erfolge dann der Release – womöglich auch in Deutschland.