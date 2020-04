Kennt ihr noch die Smartphones von LG? Der Hersteller spielte einst eine große Rolle in der Branche, doch mittlerweile haben die Geräte des Unternehmens an Relevanz verloren. Das könnte sich bald ändern. Mit LG Velvet ist ein neues Handy unterwegs – das frischen Wind in Sachen Design bringen soll.

Schluss mit klassischer Nummerierung: LG will laut einer Pressemitteilung künftig auf Smartphones mit einzigartigen Bezeichnungen setzen. Den Anfang macht das LG Velvet, mit dem der Hersteller eine neue Idee verfolgen will. Offenbar seien aktuelle Handys beinahe nur noch anhand ihrer technischen Daten unterscheidbar, so LG. Velvet soll sich hingegen durch die eigene (eher minimalistische) Optik von der Konkurrenz abheben.

Einzigartig sei etwa die "Regentropfen-Kamera". Laut ersten Skizzen verbergen sich hinter diesem Begriff Linsen, die vertikal angeordnet sind und von oben nach unten immer kleiner werden. Das Gehäuse des Smartphones soll hingegen durch ein fließendes Design Symmetrie überzeugen. Offenbar sind Display und Rückseite auf identische Weise um die Seiten gebogen. Einen ersten Eindruck vermittelt euch das Foto am Anfang dieses Artikels.

Flaggschiff oder Mittelklasse?

Das LG Velvet soll sich insgesamt gut anfühlen und ebenso gut in der Hand liegen. Allerdings ist noch offen, wie gut das Smartphone auf technischer Seite ist. Bislang hat der Hersteller noch nicht verraten, ob es sich um ein Top-Modell handelt. Einigen Berichten zufolge könnte das Handy auf den Snapdragon 765 setzen, berichtet 9to5Google – und wäre damit in der Mittelklasse einzuordnen. Sicher sei es jedoch noch nicht.

Ob LG uns überrascht und Velvet letztendlich doch ein Flaggschiff ist? Das könnten wir wohl schon bald erfahren. Angeblich plant der Hersteller eine Präsentation für den 15. Mai 2020. Noch sei aber unklar, welches Gerät im Mittelpunkt stehen wird.

Sehen aktuelle Handys sich wirklich ähnlich? (Bild: Galaxy S20 Ultra) (© 2020 Samsung)

... viele Modelle setzen mittlerweile auf eine große Kamera-Aussparung (Bild: iPhone 11 Pro) (© 2019 CURVED)

... auch Google hat sich diesem Trend angeschlossen (Bild: Pixel 4) (© 2019 Markus Mielek/Google LLC)

... und auch bei Huawei erinnert die Kamera an die Konkurrenz (Bild: P40 Lite) (© 2020 CURVED)













Es sei aber davon auszugehen, dass uns kein neues Modell der G-Reihe von LG erwartet. Diese stampft das Unternehmen vermutlich ein – und setzt stattdessen wohl auf das Velvet. Die V-Reihe von LG soll hingegen weiterhin bestehen bleiben und aus High-End-Smartphones bestehen. Offen bleibt, ob auch hier künftig einzigartige Namen die aktuelle Nummerierung ersetzen werden. Klar ist: LG experimentiert gerne, was auch der Ansteck-Bildschirm für das LG V50 schon zeigte.