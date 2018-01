LGs neues Top-Smartphone soll im April erscheinen

Der Nachfolger des LG G6 soll zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert werden: Angeblich wird der südkoreanische Hersteller sein nächstes Top-Smartphone nicht wie üblich auf dem Mobile World Congress (MWC) 2018 Ende Februar zeigen. Viel später sei die Enthüllung aber nicht.

LG wird sein nächstes Premium-Smartphone im April 2018 veröffentlichen, berichtet The Investor unter Berufung auf einen Industrie-Insider und einen ranghohen Mitarbeiter eines südkoreanischen Netzbetreibers. Genauer gesagt startet das Gerät angeblich am 20. April in den Verkauf – unklar ist, für welche Regionen diese Angabe gilt. Die Präsentation des neuen Vorzeigemodells selbst soll dabei nicht auf dem MWC 2018 erfolgen, sondern eher gegen Mitte März. Es ist daher möglich, dass LG ein eigenes Event für die Vorstellung abhält.

Kein LG G7

Einen direkten Nachfolger wird das LG G6 angeblich nicht erhalten: Das neue Gerät soll laut der Gerüchteküche einen ganz anderen Namen bekommen. Womöglich will der Hersteller damit eine Art Neustart wagen. Ein Grund dafür könnten die wohl eher schwachen Verkaufszahlen des G6 sein.

LG soll das noch namenlose Smartphone mit dem flotten Snapdragon 845 ausstatten. Zudem sei ein OLED-Display wahrscheinlich, das einen Großteil der Vorderseite einnimmt und ein Seitenverhältnis von 18:9 aufweist. Immerhin war das LG G6 2017 das erste Smartphone, das mit einem solchen Seitenverhältnis offiziell vorgestellt worden ist. Der Nachfolger besitzt wohl ebenfalls eine Dualkamera. Auch ein Irisscanner sei mit an Bord. Mehr Informationen dürften wir dann spätestens im März 2018 erhalten.