Liberty Lite: Diese kabellosen Anker-Kopfhörer sind besonders leicht

Der Zubehör-Hersteller Anker hat neue kabellose Ohrhörer vorgestellt, die er unter seiner Soundcore-Marke vertreibt: Die Liberty Lite bringen fast nichts auf die Waage.

Die kompakten Kopfhörer wiegen samt Ladekoffer weniger als 52 Gramm. Ein solch niedriges Gewicht geht manchmal zu Lasten der Soundqualität. Das soll bei den Soundcore Liberty Lite nicht der Fall sein. Anker verspricht einen "außergewöhnlich klaren Klang", der unter anderem durch "Graphen-verstärkte Treiber" möglich wird. Der Name ("Lite") steht also nicht für eine abgespeckte Version, sondern beschreibt lediglich das leicht Gewicht.

Leichte Winzlinge

Die AirPods-Konkurrenten kommen in einem Pint-Size-Gehäuse daher und sind die direkten Nachfolger der Zolo Liberty und Liberty Plus. Im Vergleich zu Letzteren schrumpfen die Liberty Lite um 20 Prozent. Sie unterstützen Bluetooth 5.0 und sind nach IPX5 wasserdicht. Die Stöpsel liefern bis zu 3,5 Stunden Sound. Ein Zyklus kann durch die Ladekoffer um weitere 8 Stunden verlängert werden.

Einen Preis für die Liberty Lite verrät Anker bislang nicht. Gemessen an seinen beiden Vorgängern (99 und 129 Euro) dürften sich die Kosten aber irgendwo knapp um die 100 Euro einpendeln. Den Zolo Liberty Plus attestierte Jan in seinem Test ein attraktives Preis-Leistung-Verhältnis. Können die Liberty Lite das wiederholen? Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am Freitag, den 6. Juli 2018 und wird die Antwort liefern.