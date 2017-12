"Life is Strange": Ausnahme-Adventure erscheint bald für iPhone und Android

In "Life is Strange" ist die Freundschaft von Max und Chloe ein wichtiges Thema

Wie auch die Version für Konsolen und PC wird "Life is Strange" für Android und iOS in fünf einzelnen Episoden veröffentlicht. Für iPhone und iPad erscheint die erste Episode bereits am 14. Dezember 2017, wie der Entwickler Dontnod Entertainment auf Twitter verkündet. Im Google Play Store erscheint das Spiel für Besitzer eines Android-Smartphones oder -Tablets aber erst Anfang 2018.

Neue Fähigkeiten, alte Freunde

Im App Store könnt ihr "Life is Strange" bereits für iOS vorbestellen. Die erste Episode kostet 3,49 Euro. Es ist davon auszugehen, dass auch die restlichen vier Teile des Spiels jeweils zu diesem Preis angeboten werden. Demnach müsst ihr für das vollständige Spiel knapp 17,50 Euro zahlen. Die Android-Version dürfte ähnlich viel kosten.

In "Life is Strange" übernehmt ihr die Kontrolle über die Fotografie-Studentin Max, die nach langer Zeit auf ihre ehemalige beste Freundin Chloe trifft – in einer brandgefährlichen Situation. Aus mysteriösen Gründen entwickelt Max aber die Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Dadurch ist sie in der Lage, ihre Freundin zu retten.

Story mit Herz

Gemeinsam decken die beiden Frauen das Geheimnis hinter dem Verschwinden einer Mitschülerin auf – und bringen sich dadurch selbst in große Gefahr. Zusätzlich bekommen sie es auch mit einer viel größeren Katastrophe zu tun. Mehr wollen wir nicht verraten.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Adventure im Stil der Telltale-Games (wie beispielsweise "The Walking Dead"). Ihr könnt die Geschichte daher durch Entscheidungen beeinflussen, eure Taten wirken sich auf den weiteren Verlauf des Abenteuers auf.

Die Story selbst ist spannend erzählt und mit so viel Herz versehen, dass sie selbst die härtesten Spieler nicht kalt lassen dürfte . Falls ihr nach einem Adventure mit toller Handlung sucht und mit dem Teenie-Szenario etwas anfangen könnt, solltet ihr definitiv einen Blick riskieren.