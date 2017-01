LineageOS: Ex-Cyanogenmod erhält neues Logo

Nach dem Ende der Cyanogenmod trägt nun LineageOS das Erbe der alternativen Android-Versionen weiter. Mit dem neuen Namen gibt es nun auch ein neues Logo für die Bewegung, wie PhoneArena berichtet. Zur Finanzierung der Entwicklung gibt es derweil nur wenig Neuigkeiten.

Das Logo von LineageOS könnte auch drei Kornkreise aus der Vogelperspektive zeigen, die miteinander verbunden sind. Womöglich will das Team mit dem dadurch entstehenden "Alien-Flair" die Andersartigkeit des Betriebssystems ausdrücken. Das alternative Android bekommt Updates nämlich nicht direkt vom Hersteller; stattdessen können neue ROMs beispielsweise direkt aus der Community stammen – Stichwort "Open Source".

Keine Spenden möglich

Da sich das Team rund um LineageOS irgendwie finanzieren muss, mag der erste Gedanke eine Spendenaktion sein. Diese gibt es offenbar nicht: Auf der offiziellen Webseite ist vermerkt, dass aktuell keine Gelder entgegengenommen werden. Derzeit werde geplant, wie sich das Projekt finanzieren soll. Erst wenn hier gemeinsam ein Weg gefunden ist, wird offiziell bekannt gegeben, wie Ihr das Team unterstützen könnt.

Noch lässt der erste Build des LineageOS auf sich warten. Stattdessen sucht das Projekt nach freiwilligen Helfern, die sich an der Entwicklung beteiligen wollen. Interessenten können sich über die offizielle Webseite via E-Mail bei dem Team melden. Unterdessen herrscht auf der Entwicklungsplattform GitHub ein reger Betrieb im LineageOS-Bereich: In kurzen Abständen findet sich hier neuer Code auf der Seite ein. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten offiziellen Builds für Nutzer der alternative Android-Version bereitstehen werden.