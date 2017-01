LineageOS: Launch des CyanogenMod-Nachfolgers steht unmittelbar bevor

Wer ein Smartphone besitzt, auf dem bereits CyanogenMod läuft, der darf unter Umständen bereits das neue Betriebssystem der Entwickler testen: Wie die Macher von LineageOS in ihrem Blog erklären, erscheinen nun die ersten offiziellen Builds für verschiedene Smartphones.

In den Genuss, LineageOS zu testen, kommen laut der Ankündigung offenbar all diejenigen, die bereits ein Smartphone besitzen, auf dem CyanogenMod 13 oder 14.1 läuft. Demnach soll schon bald in einem separaten Blog-Eintrag eine Liste von über 80 Geräten veröffentlicht werden, für die kompatible Builds vorhanden sind. Auch kündigten die Macher optional verwendbare Pakete an, mit denen sich Nutzer auf ihrem Smartphone zusätzlich Root-Zugriff verschaffen können.

Erste Builds sind bereits verfügbar

Auch wenn die Macher in ihrer Ankündigung sehr viel mehr ROMs mit LineageOS für das vergangene Wochenende in Aussicht gestellt haben, sind bislang (stand: 23.01.2017, 14 Uhr) nur einige wenige im Download-Bereich der Webseite des Projektes gelandet. Im Seitenmenü finden sich hier zurzeit Builds für die Google-Smartphones Nexus 6P und Nexus 5X, die beiden Moto G4-Modelle, das Nextbit Robin und das Xiaomi Redmi 1S. Für jedes dieser Geräte sind jeweils zwei Downloads verfügbar.

Für alle diejenigen, die ihr CyanogenMod-Smartphone im Alltag verwenden, gibt es neben einem aktuellen Nightly-Build von LineageOS nämlich auch eines, das die enthaltenen Benutzerdaten übernimmt und nicht den kompletten Speicher überschreibt. Die Macher weisen allerdings explizit darauf hin, dass es sich hierbei um experimentelle Builds handelt. Eine vollständige Neuinstallation mit den regulären ROMs von LineageOS wird empfohlen.