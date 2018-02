Lokale Reparatur: Huawei eröffnet weitere Service Center in Deutschland

Wenn euer Huawei-Smartphone einen Defekt hat, müsst ihr es womöglich nicht gleich beim Hersteller einschicken und ewig auf die Rücksendung warten. In einer deutschen Stadt hatte das Unternehmen bereits ein lokales Service Center für Reparaturen eingerichtet. Nun gibt es zwei weitere Standorte.

Bislang gab es das Huawei Service Center nur in Berlin, wie Huawei Blog berichtet. Gute Nachrichten gibt es nun für Nutzer in Stuttgart und Hamburg: Hier gibt es nun auch entsprechende Einrichtungen. Allerdings soll der Hersteller hier keine komplett neuen Stores erschaffen haben. Stattdessen wurden wohl die Läden der Phone Service GmbH an diesen Standorten zu autorisierten Huawei-Centern ernannt.

Hausbesuche wie in Berlin?

Falls ihr in einem Huawei Service Center eine Reparatur auf Garantie durchführen lassen wollt, müsst ihr natürlich den Kaufbeleg bei eurem Besuch bereithalten; aber auch kostenpflichtige Instandsetzungen könnt ihr in den Centern durchführen lassen. Schäden können offenbar innerhalb eines Tages oder sogar in wenigen Stunden behoben werden – das dürfte aber auch davon abhängen, ob die benötigten Ersatzteile gerade auf Lager sind und welches Problem überhaupt vorliegt.

Unklar bleibt, ob die Huawei Service Center in Hamburg und Stuttgart künftig einen praktischen Dienst anbieten werden, der Nutzern in Berlin schon zur Verfügung steht: In der Hauptstadt Deutschlands gibt es einen Vor-Ort-Service für Smartphones des Herstellers. Ein Reparatur-Experte kann demnach zu euch nach Hause geschickt werden, um sich dort mit dem Gerät zu befassen – so müsst ihr keinen Fuß vor die Tür setzen. Innerhalb des Garantiezeitraums ist diese Dienstleistung sogar kostenlos.