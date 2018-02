“Lost in Space”: Erster Trailer macht Lust auf Netflix’ Weltraum-Drama

Netflix schießt die Familie Robinson zurück ins Weltall: Der Streaming-Dienst zeigt demnächst ein Remake der alten Serie "Lost in Space" aus den 60er Jahren. Was uns in den einzelnen Folgen erwarten wird, ist natürlich noch ein Geheimnis.

Im ersten Teaser zu "Lost in Space" verrät Netflix nicht viel. Wir sehen die Familie Robinson, wie sie ein großes Raumschiff besteigt. Der Plan ist, einen neuen Planeten zu besiedeln, doch die Reise verläuft offenbar nicht so, wie es die Passagiere erwartet hatten. Es wird wohl zu einem Zwischenfall kommen, wodurch die gesamte Mannschaft im Weltraum verloren geht. Danach gilt es, zu überleben.

Zum dritten Mal "Lost in Space"

In der Netflix-Serie ist auch eine Darstellerin dabei, die ihr vielleicht schon kennt: Molly Parker hat in 25 Folgen von "House of Cards" als Jackie Sharp mitgespielt. Als Maureen Robinson wird sie dann in "Lost in Space" zu sehen sein. Sie ist offenbar die dritte Person, die diese Rolle übernimmt. Neben der Original-Serie aus den 60ern gab es 1998 noch einen Film. Mit Heather Graham und Gary Oldman haben hier auch ein paar bekannte Gesichter mitgespielt – dennoch hat die Verfilmung die Kritiker eher weniger überzeugt. Bleibt zu hoffen, dass die Sterne für die neue Serie besser stehen.

Insgesamt wird es 10 Folgen von "Lost in Space" auf Netflix geben. Ob es danach noch mit einer zweiten Staffel weitergeht, ist nicht bekannt. Das hängt voraussichtlich auch von dem Erfolg der Serie ab. Lange dauert es nicht mehr, bis ihr sie euch ansehen könnt: Der Streaming-Dienst veröffentlicht alle Episoden auf einen Schlag am 13. April 2018 – vermutlich zur Freude von allen Binge-Watchern.